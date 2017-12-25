В Гродненской области мужчина выносил из офисных помещений банков деньги, кошельки и флешки

Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД раскрыли серию краж из офисных помещений банков. Кто-то выносил деньги из офисных помещений банков в Гродно и Лиде. Было зафиксировано десять краж, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





Например, 1 ноября неизвестный мужчина вошел в отделение банка, незаметно прокрался в служебный кабинет, вытянул оттуда 100 долларов и флеш-карту. Уже в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители связали это преступление с аналогичными, которые были зафиксированы в других городах Гродненской области.

В поле зрения сотрудников милиции попал 33-летний житель города Гродно. Он был ранее судим за кражу.

Во время беседы с правоохранителями мужчина рассказал, что сотрудники банка не обращали на него внимания. Мужчина заходил в пустые кабинеты, и забирал из шкафов и тумбочек кошельки. Благодаря тому, что многие потерпевшие хранили pin-коды от карточек в кошельке, снять деньги было не сложно.

23 декабря подозреваемого задержали. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.