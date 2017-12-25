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В Гродненской области мужчина выносил из офисных помещений банков деньги, кошельки и флешки
26.12.2017 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД раскрыли серию краж из офисных помещений банков. Кто-то выносил деньги из офисных помещений банков в Гродно и Лиде. Было зафиксировано десять краж,
Например, 1 ноября неизвестный мужчина вошел в отделение банка, незаметно прокрался в служебный кабинет, вытянул оттуда 100 долларов и флеш-карту. Уже в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители связали это преступление с аналогичными, которые были зафиксированы в других городах Гродненской области.
В поле зрения сотрудников милиции попал 33-летний житель города Гродно. Он был ранее судим за кражу.
Во время беседы с правоохранителями мужчина рассказал, что сотрудники банка не обращали на него внимания. Мужчина заходил в пустые кабинеты, и забирал из шкафов и тумбочек кошельки. Благодаря тому, что многие потерпевшие хранили pin-коды от карточек в кошельке, снять деньги было не сложно.
23 декабря подозреваемого задержали. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.
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Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД раскрыли серию краж из офисных помещений банков. Кто-то выносил деньги из офисных помещений банков в Гродно и Лиде....
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