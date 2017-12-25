﻿ В Гродненской области создали интерактивную карту музеев и достопримечательностей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области создали интерактивную карту музеев и достопримечательностей

26.12.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На электронную карту нанесено более 600 историко-культурных ценностей, музеев Министерства культуры Беларуси, музеев учреждений, предприятий и организаций, а также школьных музеев и музейных комнат принеманского края. Онлайн-сервис размещен на сайте управления культуры облисполкома, сообщает «Гродненская правда».


Кроме описания музеев и достопримечательностей, на карте указаны их точные адреса, а также график работы, адрес электронной почты, сайт и другая необходимая информация.

Электронная карта проста в использовании. Можно выбрать необходимый район, и карта будет отображать только находящиеся в нем туристические объекты. Один клик — и на экране лишь музеи учреждений, предприятий и организаций или историко-культурные ценности. Для каждой из категории объектов приняты специальные обозначения.

Онлайн-карта работает на двух языках: русском и английском.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На электронную карту нанесено более 600 историко-культурных ценностей, музеев Министерства культуры Республики Беларусь, музеев учреждений, предприятий и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Казус с топливом на АЗС в Гродно: какие последствия ждут автомобилистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика