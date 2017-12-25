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В Гродненской области создали интерактивную карту музеев и достопримечательностей
26.12.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by
На электронную карту нанесено более 600 историко-культурных ценностей, музеев Министерства культуры Беларуси, музеев учреждений, предприятий и организаций, а также школьных музеев и музейных комнат принеманского края. Онлайн-сервис размещен
Кроме описания музеев и достопримечательностей, на карте указаны их точные адреса, а также график работы, адрес электронной почты, сайт и другая необходимая информация.
Электронная карта проста в использовании. Можно выбрать необходимый район, и карта будет отображать только находящиеся в нем туристические объекты. Один клик — и на экране лишь музеи учреждений, предприятий и организаций или историко-культурные ценности. Для каждой из категории объектов приняты специальные обозначения.
Онлайн-карта работает на двух языках: русском и английском.
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На электронную карту нанесено более 600 историко-культурных ценностей, музеев Министерства культуры Республики Беларусь, музеев учреждений, предприятий и...
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