В Бресте посетители бара отказались платить за водку, которую они сочли поддельной

Под этикеткой брестской водки посетитель гастропаба обнаружил казахстанскую бутылку и попросил компетентные органы разобраться. Расследование нарушений не выявило, пишет «Брестская газета».



Фото: Брестская газета

Брестчанин Андрей рассказал «БГ», что в пятницу вечером 24 ноября у них был мальчишник. Один из его друзей женился на следующий день. Ребята решили зайти в бар. Сели за стол, заказали выпить и закусить. Среди прочего — и бутылку водки «Дикая утка пущанская».

«Кстати, в меню этой предложенной нам водки не было, — уточнил он. — Сидели мы компанией из шести человек, разливали водку и выпивали. Потом один из нас сказал, мол, не видно, сколько там еще осталось в бутылке. Дело в том, что это был, видимо, какой-то сувенирный вариант. Бутылка была обклеена чем-то зеленым, плотным вроде ткани, а сверху — похожая на кожу этикетка. Мы взяли и содрали это все, а внутри оказалась бутылка от какой-то казахской водки. Мы позвали администратора».

Вскоре после инцидента Андрей оставил на сайте заведения, которое называется гастропаб «Туман», весьма нелестные отзывы о нем, о его владельцах, о сложившейся ситуации, а также пояснил, почему было принято решение не платить за водку. По мнению Андрея, она «паленая». К тому же, по его словам, неоплата за нее была согласована с ОБЭП.

На оставленный на сайте отзыв он получил ответ владельца, что его выводы преждевременны, потому что на предложенную им водку есть документы от завода-изготовителя, которые свидетельствуют о соответствии проданной продукции всем требованиям и регламентам.

А они просто не расплатились!

Директор гастропаба «Туман» Арсений Кайко пояснил «БГ», что это была продукция «Белалко», абсолютно официальная и нормальная.

«Что за глупость?! — не скрывал он эмоций. — Завод закупает тару в другой стране по договору. Там даже на стеклянной бутылке было написано, что водка производится в Беларуси. Люди были выпившие, им тяжело это объяснить. Я вызывал милицию, приходил ОБЭП. Все зафиксировали и подтвердили. Перед тем как клиенты стали эту бутылку колошматить, они ее выпили. Там 0,7 л было, понимаете, да? А чтобы снять кожу, надо минут 40 с ножом повозиться. Это реально цирк: сидеть и колупать бутылку. Пришли люди отдыхать, а начали какой-то ерундой заниматься».

По поводу того, была ли «Дикая утка пущанская» в меню, директор пояснил, что она поступила как раз в тот день, когда все и произошло. Дескать, им водка утверждена, на документах поставлена печать, ее название было вбито в программу, на нее выдан чек, который, по его мнению, подтверждает легальность ее происхождения.

«Люди спросили водку, им и предложили, а они просто за нее не расплатились, — считает Арсений Кайко. — Милиция и будет решать, должны платить или нет. Если человек заплатил, тогда он и имеет право обжаловать. А так это административное нарушение. Я сейчас просто жду ответа милиции. Дело в том, что клиенты начали оскорблять нас в соцсетях, порочить репутацию заведения. А с этим можно пойти в суд и серьезно с ними разбираться. Пускай пишут опровержение и извиняются».

Установлено, что нарушений нет

По горячим следам сотрудник ОБЭП Московского РОВД г. Бреста Денис Хведченя пояснил «БГ», что поскольку по этому факту еще ведется проверка, то он ничего сообщить не может. Однако все же пояснил: «Там все законно получается. Но до конца мы пока не разобрались, проверка еще в начале. Заявителю будет сообщено о результатах ее проведения».

А когда срок проведения проверки истек, общаться по ее итогам он отказался, переадресовав нас к начальнику ОБЭП. Но и у него получить необходимую информацию не удалось. После этого мы прибегли к помощи начальника пресс-службы УВД облисполкома Сергея Дученко.

«Водка с пометкой „Казахстан“, которую заказала компания в заведении общественного питания, выпускалась Брестским ликеро-водочным заводом централизованно для продажи на территории этой страны, — сообщил он. — Часть этой партии осталась у завода на складе невостребованной. Ну, к примеру, заявка была на тысячу литров, а купили только 800. То, что осталось, было продано в Бресте. В ходе проверки было выяснено, что с обратной стороны бутылки есть информация о том, что водка изготовлена на Брестском ликеро-водочном заводе, а реализуется на территории Казахстана. То есть установлено, что нарушений нет. Это не фальсифицированная водка. Партию сравнили с выпущенной на ликеро-водочном заводе — она идентична. Просто ее упаковали так, чтобы не бросалось в глаза, что эта водка была предназначена для Казахстана».

Правильная маркировка сверху

Получила корреспондент «БГ» комментарий к ситуации и на Брестском ликеро-водочном заводе «Белалко».

«В свое время у нас были перспективы поставки продукции в Казахстан, — рассказал начальник отдела правовой и кадровой работы Николай Гуцко. — Заказчики пожелали видеть бутылку в определенном формате. Она пришла в том количестве, в котором был согласован отпуск продукции в Казахстан. Но заказчики не выбрали тот объем продукции, который первоначально планировали взять. Поэтому часть тары, изготовленной под этот заказ, осталась у нас на складе. Естественно, это наши вложенные средства. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, не отдавать стеклотару в бой, было принято решение задекорировать бутылку в кожу и использовать под нашу продукцию».

Причем сделать это решили так, чтобы никакой информации, имевшейся на бутылке изначально, видно не было. Однако наш собеседник подчеркнул, что внешний вид бутылки, в которую была разлита «Дикая утка пущанская», соответствует разрешенному для реализации продукции на территории Беларуси. Кроме того, в данном случае тара прошла тройной контроль на качество и безопасность. Сначала, когда бутылку получали для изготовления экспортного заказа на Казахстан, еще один — после того как она была задекорирована и наконец проверена уже вместе со своим содержимым.

«Ни один субъект хозяйствования не примет у нас продукцию без соответствующих документов по ее качеству, — добавил Николай Гуцко. — Таким образом, в торговлю действительно была поставлена „Дикая утка пущанская“ в декорированной бутылке. Внутри нее находится водка, соответствующая тому наименованию, которое указано на этикетке, предназначенной для потребителя».