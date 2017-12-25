Вице-премьер: В Беларуси отмечается снижение рождаемости



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/znachimost-semji-neobhodimo-povysit-zharko-282133−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Значимость семьи в Беларуси необходимо повысить, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко, вручив подарки пациентам РНПЦ «Мать и дитя» в рамках благотворительной акции «Наши дети», передает корреспондент БЕЛТА. «В этом году в Беларуси отмечается снижение рождаемости. Это связано в первую очередь со снижением количества женщин фертильного возраста. Сегодня в стране много форм поддержки детей и матерей. Но не всегда финансовые стимулы являются стимулами для рождения детей. Так, материнский капитал показал свою эффективность только в первые два-три года, а дальше ситуация стабилизировалась. В Беларуси необходимо повысить ценность, значимость семьи», — сказал Василий Жарко. Помимо необходимости повышения рождаемости среди первостепенных задач вице-премьер назвал сохранение доступности оказания медицинской помощи на всех уровнях, а также темпов информатизации отрасли, что позволяет снять часть нагрузки с медперсонала. «В Беларусь на лечение ежегодно приезжают 160−170 тыс. иностранных граждан. Это говорит о том, что уровень оказания медицинской помощи, особенно в республиканских учреждениях, высокий», — отметил он. Василий Жарко посетил родильное физиологическое и родильное обсервационное отделения РНПЦ. Вице-премьер подчеркнул важность проведения ежегодной благотворительно акции «Наши дети». «Очень важно помогать детям, проявлять к ним внимание и беречь их. Они — наше будущее», — сказал он. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети», которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря 2017 года и продлится по 10 января 2018-го. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Снижение рождаемости в Беларуси связано со снижением количества женщин фертильного возраста, заявил вице-премьер Василий Жарко в РНПЦ «Мать и дитя», передает БЕЛТА .

— В этом году в Беларуси отмечается снижение рождаемости. Это связано в первую очередь со снижением количества женщин фертильного возраста. Сегодня в стране много форм поддержки детей и матерей. Но не всегда финансовые стимулы являются стимулами для рождения детей. Так, материнский капитал показал свою эффективность только в первые два-три года, а дальше ситуация стабилизировалась. В Беларуси необходимо повысить ценность, значимость семьи, — считает Василий Жарко.

Кстати, в то время, когда рождаемость снижается, количество вторых и третьих родов в стране растет.

— Количество вторых и третьих родов увеличилось до 60% от общего числа. Вместе с тем коэффициент воспроизводства составляет лишь 1,7. Для того чтобы численность населения увеличилась, нужен как минимум коэффициент 2,15. Хотелось бы, чтобы в семьях были по меньшей мере два-три ребенка, — отметил вице-премьер.