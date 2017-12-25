Пенсионерку на 2 года отправили в колонию за кражи у прихожан церкви

Суд Первомайского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении 64-летней пенсионерки из Дзержинского района. Она попалась на краже кошелька у прихожанки церкви, причем не впервые.

Известно, что пенсионерка ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления.

В октябре 2017-го попалась снова, когда вытащила из чужой сумки кошелек с 270 рублями. Случай зафиксировали камеры наблюдения. В милиции рассказали, что аналогичные кражи отмечены в других церквях города, поэтому женщину также проверяли на причастность к этим случаям.

В итоге суд Первомайского района признал женщину виновной по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража, совершенная повторно). При назначении наказания суд также учел неотбытую ранее часть наказания по приговору суда Московского района от сентября 2016-го.

«Окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», — рассказала помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.