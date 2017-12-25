Лукашенко упростил использование земли и жилфонда

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, совершенствующий правовое регулирование отношений в области охраны и использования земель, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Совершенствование правового регулирования закреплено президентским указом №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков".



© Sputnik/ Сергей Венявский Лукашенко поручил изучить ситуацию в стройотрасли

"Он отменяет существующие ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов. В частности, до принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки", — рассказали в пресс-службе главы государства.

Кроме того, документом предусмотрено и то, что разработка проекта отвода земельного участка и установление его границы на местности будет проводиться в рамках единой процедуры. В пресс-службе главы государства отметили, что это поспособствует сокращению сроков предоставления участков.

Согласно указу президента, до 2023 года осуществляющие эксплуатацию жилфонда организации смогут использовать ранее полученные земельные участки без оформления правоудостоверяющих документов.

"Сельскохозяйственные организации и государственные лесохозяйственные учреждения освобождаются до 1 января 2020 года от уплаты госпошлины за выдачу таких документов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения сельского и лесного (лесопаркового) хозяйства", — добавили в пресс-службе главы государства.

Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства при предоставлении земельных участков для строительства объектов социального обслуживания, а также транспортной и инженерной инфраструктуры в границах свободных экономических зон, согласно указу, взиматься не будут.