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В новых паспортах белорусов напечатают изображения архитектурных памятников
26.12.2017 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Страницы в новых биометрических паспортах будут украшены изображениями архитектурных памятников Беларуси, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН в
Новые паспорта и ID-карты в Беларуси планируют выдавать с 2019 года.
— Мы уже практически завершили подготовительную стадию внедрения биометрических технологий в национальные документы. Сейчас на согласовании находятся образцы нового паспорта и ID-карты, а также техническое задание на саму систему их выдачи и сбора биометрических данных, которая должна соответствовать всем международным стандартам, — сообщил Алексей Бегун.
Образцы новых персонализированных биометрических паспортов уже готовы.
— Приятно, что в них учтены наши национальные особенности: на каждой странице паспорта размещены знаковые архитектурные сооружения Беларуси. Окончательно дизайн паспорта и ID-карты будет утверждаться на самом высоком уровне, — рассказал глава департамента.
Ранее МВД сообщало, что процедура получения биометрических документов
Планируется также, что белорусы получат возможность
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Образцы новых персонализированных биометрических паспортов уже готовы.
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