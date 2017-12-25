В новых паспортах белорусов напечатают изображения архитектурных памятников

Страницы в новых биометрических паспортах будут украшены изображениями архитектурных памятников Беларуси, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН в интервью газете «На страже».



Фото: Юрий Казиятко. "Картина мира". РТР-Беларусь

Новые паспорта и ID-карты в Беларуси планируют выдавать с 2019 года.

— Мы уже практически завершили подготовительную стадию внедрения биометрических технологий в национальные документы. Сейчас на согласовании находятся образцы нового паспорта и ID-карты, а также техническое задание на саму систему их выдачи и сбора биометрических данных, которая должна соответствовать всем международным стандартам, — сообщил Алексей Бегун.

Образцы новых персонализированных биометрических паспортов уже готовы.

— Приятно, что в них учтены наши национальные особенности: на каждой странице паспорта размещены знаковые архитектурные сооружения Беларуси. Окончательно дизайн паспорта и ID-карты будет утверждаться на самом высоком уровне, — рассказал глава департамента.

Ранее МВД сообщало, что процедура получения биометрических документов будет необязательной , граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. ID-карта будет стоить 1 базовую величину. Паспорт — 3 базовые. В электронном чипе нового документа будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев.

Планируется также, что белорусы получат возможность получать два полностью идентичных действующих паспорта. По одному можно будет поехать куда-либо, а второй оставить в посольстве для ожидания выдачи визы.