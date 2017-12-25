Умер композитор Владимир Шаинский

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Известный советский и российский композитор Владимир Шаинский скончался в США в возрасте 92 лет, сообщил во вторник телеканал "Культура".



© Фото: из архива ансамбля "Песняры" Умер один из основателей "Сябров" Валентин Бадьяров

Шаинский является автором ряда песен и мюзиклов, а также музыки к популярным кинофильмам. Последние годы он жил в США.

Как сообщили во вторник знакомые композитора, Шаинский скончался в возрасте 92 лет. Последние несколько лет он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием — раком желудка.

Дата и место похорон композитора пока не названы.

Шаинский известен многим как автор детских песен "Чунга-Чанга", "Облака", "Антошка" и "Белые кораблики", а также нескольких десятков других. Множество советских картин выходили с его музыкой, а после работы над "Чебурашкой" к нему пришла по-настоящему всесоюзная слава.