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Умер композитор Владимир Шаинский

26.12.2017 16:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек – Sputnik. Известный советский и российский композитор Владимир Шаинский скончался в США в возрасте 92 лет, сообщил во вторник телеканал "Культура".

Умер композитор Владимир Шаинский
© Фото: из архива ансамбля "Песняры"
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Шаинский является автором ряда песен и мюзиклов, а также музыки к популярным кинофильмам. Последние годы он жил в США.

Как сообщили во вторник знакомые композитора, Шаинский скончался в возрасте 92 лет. Последние несколько лет он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием — раком желудка.

Дата и место похорон композитора пока не названы.

Шаинский известен многим как автор детских песен "Чунга-Чанга", "Облака", "Антошка" и "Белые кораблики", а также нескольких десятков других. Множество советских картин выходили с его музыкой, а после работы над "Чебурашкой" к нему пришла по-настоящему всесоюзная слава.

 
Теги: Минск
 
 
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Автору песен "Чунга-Чанга" и "Облака" было 92 года, в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

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