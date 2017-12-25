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Пограничники задержали белоруску, которая сама себе заменила фотографию в паспорте
26.12.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by
25 декабря в пункте пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе пограничники задержали 61-летнюю женщину, которая пыталась пересечь границу по «испорченному» паспорту. Об этом
Во время контроля в паспорте женщины обнаружили признаки подделки. Нарушительница объяснила, что самостоятельно поменяла в документе фотографию.
В отношении женщины составлен протокол за незаконное пересечение границы.
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На женщину составили протокол за незаконное пересечение границы.
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