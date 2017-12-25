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Пограничники задержали белоруску, которая сама себе заменила фотографию в паспорте

26.12.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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25 декабря в пункте пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе пограничники задержали 61-летнюю женщину, которая пыталась пересечь границу по «испорченному» паспорту. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Во время контроля в паспорте женщины обнаружили признаки подделки. Нарушительница объяснила, что самостоятельно поменяла в документе фотографию.

В отношении женщины составлен протокол за незаконное пересечение границы.

 
 
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На женщину составили протокол за незаконное пересечение границы.

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