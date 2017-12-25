Пограничники задержали белоруску, которая сама себе заменила фотографию в паспорте

25 декабря в пункте пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе пограничники задержали 61-летнюю женщину, которая пыталась пересечь границу по «испорченному» паспорту. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.





Во время контроля в паспорте женщины обнаружили признаки подделки. Нарушительница объяснила, что самостоятельно поменяла в документе фотографию.

В отношении женщины составлен протокол за незаконное пересечение границы.