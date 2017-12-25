БелЖД устраивает новогодние скидки на поезда в Москву и в Запорожье

В новогодние праздники БелЖД устраивает скидки на поезда в Запорожье и в Москву. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.



Снимок используется для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусская железная дорога сообщает о специальных тарифах на несколько поездов, которые следуют в Украину и Россию.

Билет на поезд № 100 Минск-Запорожье обойдется дешевле в среднем на 20%, в зависимости от станции отправления пассажира. Сниженный тариф действует с 1 по 8 января 2018 года на места, которые еще не проданы за сутки до отправления поезда.

Билеты на некоторые поезда в Россию обойдутся дешевле до 40%, в зависимости от станции отправления пассажира. Сниженный тариф касается мест, которые еще не проданы при условии их оформления до отправления за трое суток и меньше.

Новогоднее предложение действует на поезд № 132 Брест-Москва отправлением с 27 по 30 декабря 2017 года и 1 и 2 января 2018 года, на поезда № 2 Минск-Москва, № 1 Москва-Минск и № 26 Минск-Москва отправлением 31 декабря. А также на поезд № 131 Москва-Брест отправлением с 6 по 8 января 2018 года.

Более подробно о стоимости проезда можно узнать на сайте БелЖД, а также в справочных службах и в кассах железной дороги.