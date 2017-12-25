ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелЖД устраивает новогодние скидки на поезда в Москву и в Запорожье

26.12.2017 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В новогодние праздники БелЖД устраивает скидки на поезда в Запорожье и в Москву. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.


Снимок используется для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусская железная дорога сообщает о специальных тарифах на несколько поездов, которые следуют в Украину и Россию.

Билет на поезд № 100 Минск-Запорожье обойдется дешевле в среднем на 20%, в зависимости от станции отправления пассажира. Сниженный тариф действует с 1 по 8 января 2018 года на места, которые еще не проданы за сутки до отправления поезда.

Билеты на некоторые поезда в Россию обойдутся дешевле до 40%, в зависимости от станции отправления пассажира. Сниженный тариф касается мест, которые еще не проданы при условии их оформления до отправления за трое суток и меньше.

Новогоднее предложение действует на поезд № 132 Брест-Москва отправлением с 27 по 30 декабря 2017 года и 1 и 2 января 2018 года, на поезда № 2 Минск-Москва, № 1 Москва-Минск и № 26 Минск-Москва отправлением 31 декабря. А также на поезд № 131 Москва-Брест отправлением с 6 по 8 января 2018 года.

Более подробно о стоимости проезда можно узнать на сайте БелЖД, а также в справочных службах и в кассах железной дороги.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогодние праздники БелЖД устраивает скидки на поезда в Запорожье и в Москву. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте в школе учителя задержали подростка в состоянии наркотического опьянения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика