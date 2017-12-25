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В Бресте в школе учителя задержали подростка в состоянии наркотического опьянения
26.12.2017 16:52 — Новости Общества | Tut.by
На 17-летнего жителя Бреста составили два протокола за употребление и появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел 20 декабря. Как
Данная версия развития событий пока не нашла подтверждения. Как сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, по официальной версии 20 декабря в одной из школ Бреста учителя задержали подростка, физическое состояние которого вызвало подозрение. Освидетельствование показало, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. При себе у него обнаружили банку с веществом растительного происхождения. Что именно хранил подросток, определит экспертиза.
В отношении 17-летнего парня составлено два протокола: за употребление наркотических средств в общественном месте и за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Вопрос о возбуждении уголовного дела за хранение наркотиков будет решаться после заключения экспертизы. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности по данной статье.
Информация о нападении на восьмиклассника уточняется. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
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По неофициальной версии в школе подросток напал на незнакомого восьмиклассника.
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