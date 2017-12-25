В Бресте в школе учителя задержали подростка в состоянии наркотического опьянения

На 17-летнего жителя Бреста составили два протокола за употребление и появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 20 декабря. Как сообщает портал «Виртуальный Брест» со ссылкой на очевидцев, в одну из школ Бреста проникли двое молодых людей, зашли в кабинет, подошли к незнакомому восьмикласснику с шарфом футбольного клуба и выволокли его из кабинета. На помощь школьнику поспешили учителя, которые заметили, что происходило в коридоре, освободили школьника и вызвали милицию.

Данная версия развития событий пока не нашла подтверждения. Как сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, по официальной версии 20 декабря в одной из школ Бреста учителя задержали подростка, физическое состояние которого вызвало подозрение. Освидетельствование показало, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. При себе у него обнаружили банку с веществом растительного происхождения. Что именно хранил подросток, определит экспертиза.

В отношении 17-летнего парня составлено два протокола: за употребление наркотических средств в общественном месте и за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Вопрос о возбуждении уголовного дела за хранение наркотиков будет решаться после заключения экспертизы. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности по данной статье.

Информация о нападении на восьмиклассника уточняется. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.