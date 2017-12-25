МВД рассчитывает на существенное снижение стоимости шенгена для белорусов в 2019 году

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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел рассчитывает на существенное снижение стоимости шенгена для белорусов в 2019 году, сообщил в интервью газете "На страже" начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает БЕЛТА.

Алексей Бегун проинформировал, что консультации с представителями Европейского союза по соглашению об облегчении визовых формальностей закончены. Документ согласован и готов к парафированию и внутригосударственным процедурам. По его словам, осталось еще несколько нерешенных вопросов, причем некоторые фокусируются в области политических деклараций, которые специалисты из ЕС хотят заложить в соглашение об облегчении визовых формальностей. "Планируем, что последний раунд переговоров состоится в ближайшем будущем. С учетом заметного потепления в определенных секторах взаимного сотрудничества надеемся, что после подписания соответствующих документов уже в 2019 году наши граждане смогут платить за визы существенно меньше", - отметил начальник департамента МВД.

Представитель министерства рассказал также о планируемом в 2019 году переходе на использование паспортов нового образца. Недавно Гознак с одной из зарубежных компаний в качестве рекламы своего специализированного оборудования подготовили для Беларуси образцы новых персонализированных биометрических паспортов. На каждой странице паспорта размещены знаковые архитектурные сооружения Беларуси. Окончательно дизайн паспорта и ID-карты будет еще утверждаться, рассказал Алексей Бегун.

Подготовительная стадия внедрения биометрических технологий в национальные документы практически завершена. Сейчас на согласовании находятся образцы нового паспорта и ID-карты, а также техническое задание на саму систему их выдачи и сбора биометрических данных, которая должна соответствовать международным стандартам. "С начала следующего года совместно с Гознаком будет проведен конкурс по выбору поставщика этой услуги. Реализация дальнейших мероприятий позволит начиная с 2019-го выдавать новые паспорта, а также организовать работу центра персонализации данных документов", - проинформировал он.-0-