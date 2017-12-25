10 детских песен Владимира Шаинского

За свою долгую жизнь Владимир Шаинский написал более 300 песен, большинство из которых стали хитами. Именно он придумал музыку для культовых советских мультфильмов, которые спустя несколько десятков лет по-прежнему остаются популярными.

Под музыку Шаинского пели Майя Кристалинская, Анна Герман, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Аида Ведищева, Лев Лещенко и другие известные артисты. Алла Пугачева, исполнившая песню Шаинского, стала победительницей конкурса Всесоюзного радио "Песня месяца".

Сегодня стало известно, что выдающийся автор скончался после продолжительной болезни .

Sputnik вспоминает известные детские песни, музыку к которым написал композитор Шаинский.