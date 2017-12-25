ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 детских песен Владимира Шаинского

26.12.2017 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

За свою долгую жизнь Владимир Шаинский написал более 300 песен, большинство из которых стали хитами. Именно он придумал музыку для культовых советских мультфильмов, которые спустя несколько десятков лет по-прежнему остаются популярными.

Под музыку Шаинского пели Майя Кристалинская, Анна Герман, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Аида Ведищева, Лев Лещенко и другие известные артисты. Алла Пугачева, исполнившая песню Шаинского, стала победительницей конкурса Всесоюзного радио "Песня месяца".

Сегодня стало известно, что выдающийся автор скончался после продолжительной болезни.

Sputnik вспоминает известные детские песни, музыку к которым написал композитор Шаинский. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарного композитора не стало 26 декабря, ему было 92 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пограничники задержали белоруску, которая сама себе заменила фотографию в паспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика