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Молодечненец возил спирт из России, оборудовав в микроавтобусе тайник

26.12.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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26-летний молодечненец пытался заработать на торговле алкоголем. Для доставки спирта из России он использовал микроавтобус, в котором оборудовал тайник.


Фото: УВД Миноблисполкома

Привезенный алкоголь на этом же микроавтобусе молодечненец развозил по розничным «точкам». Он предпочитал работать один, сообщили kraj.by в УВД Миноблисполкома.

Задержали «спиртовоза» оперативники ОБЭП и наркоконтроля Молодечненского РОВД в предновогодние дни. В багажнике остановленного микроавтобуса они обнаружили четыре пятилитровые канистры со спиртом. Молодой человек рассказал, что еще 150 литров спирта он хранит в арендуемом гараже. Он недавно вернулся из России и еще ничего не успел реализовать. Однако оперативников смущал малый объем алкоголя, т.к. возможная прибыль после его реализации, да еще с учетом покрытия трат на топливо, — совсем не те деньги, ради которых стоило бы рисковать.

Тогда милиционеры предложили мужчине еще раз осмотреть микроавтобус. Владелец не возражал, с готовностью еще раз показал багажное отделение, водительскую часть, но когда его попросили открыть пассажирскую дверь, немного замялся: мол, только на днях ее заклинило, еще не успел починить. Но через стекло двери и окна хорошо видно, что в этой части салона ничего нет.

Однако один из оперативников через водительское место протиснулся в пассажирскую часть салона и уже оттуда, к удивлению ожидавших снаружи, открыл «заклинившую» дверь. Под сидениями обнаружился тайник, в котором лежало еще более восьмидесяти 5-литровых емкостей со спиртом. В общей сложности у молодечненца изъяли 605 литров спирта, кроме этого, в его гараже обнаружили 40 литров самогона и 100 литров крашеного дизельного топлива. На микроавтобус наложили арест.

 
 
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В общей сложности у молодечненца изъяли 605 литров спирта, кроме этого, в его гараже обнаружили 40 литров самогона и 100 литров крашеного дизельного топлива. На...

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