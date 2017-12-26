В понедельник вечером Евгений Ботян увидел, как огонь охватил столичную квартиру. В считаные секунды он принял решение, которое помогло спасти жизнь незнакомой женщины.



Евгений Ботян спас на пожаре женщину. Фото: соцсети

— Это у жены весь вечер дрожали руки, а я, бывший сотрудник МЧС, уже привык к нештатным ситуациям. Можно сказать, ЧП меня притягивают, часто попадаю в ситуации, где нужно быстро принимать решение и помогать человеку, — рассказывает TUT.BY минчанин Евгений Ботян.

В понедельник вечером Евгений оказался в нужное время и в нужном месте. Мужчина вспоминает: 25 декабря он вообще не должен был ехать по столичному проспекту Пушкина, возвращаясь домой от тещи. Обычно супруги выбирают кольцевую дорогу, но в последний момент почему-то Евгений Ботян передумал и поехал через город.

— Сначала я заметил пожар в многоэтажке (ЧП случилось на седьмом этаже. — Прим.TUT.BY), а уже жена — девушку, которая стоит на балконе и держится за раму. Правда, нам тогда показалось — это ребенок, слишком хрупкая была девушка, — отмечает Евгений. — Моментально свернул во двор, пока парковался, в голове стал прокручивать, что буду делать. Вспомнил, что в машине чисто случайно оказался детский плед, мы забросили его в последний момент. Схватил плед, стал искать людей.

Мужчина признается, это оказалось самым сложным. На месте происшествия были только женщины и старики с палочками, при падении девушки на плед они точно не смогли бы его удержать. Капитан Евгений Ботян, отслужив в МЧС 12 лет, знает, какая физическая сила нужна в такой ситуации.



Евгений 12 лет проработал в МЧС. Фото: соцсети

— В последний момент подбежали трое мужчин, один из них стал вызывать спасателей, только он положил трубку и взялся за плед — и все… Девушка сорвалась, полетела вниз. По площади плед получился небольшой, квадрата два, пришлось сложить его наполовину, чтобы выдержал и не порвался. Влево, вправо — и смогли поймать на него девушку, — рассказывает Евгений Ботян. — А дальше стал оказывать медицинскую помощь: стал раскрывать челюсть, доставать язык, она стала стонать, пыталась перевернуться, но мы ее держали, просили до приезда врачей не менять положение.

Сейчас спасенная находится в реанимации. Следственный комитет проводит проверку и выясняет все подробности случившегося.