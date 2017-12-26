В Гродненском государственном музыкальном колледже сейчас только и разговоров о выступлении Народного хора «для никого», который прошел на площади Ленина в Гродно 23 декабря. Напомним, что концерт коллектива состоялся в самом центре города при полном отсутствии зрителей.





— Вы знаете, для артиста должно быть неважно количество публики. Бывают разные ситуации, к которым надо просто привыкнуть. Конечно, есть определенная досада, но что уже сделать, — говорит директор колледжа Алексей Солодухин. — Несмотря ни на что, ребята отлично отработали свою программу.

По словам представителя администрации учебного учреждения, такая ситуация сложилась из-за сочетания нескольких факторов: плохая погода, неудачное время проведения концерта и смена концертной площадки в последний момент.

Предполагалось, что хор выступит на Советской площади, но артистов отправили на площадь Ленина, где нет ни специальной сцены, ни навесов, которые могли спасти артистов от дождя (на Советской площади есть хотя бы импровизированная сцена на крыльце Дворца текстильщиков). Да и время было не очень удачным — 15.00. Как говорят в администрации колледжа, изначально выступление хора было назначено на 18.15. Площадку, кстати, поменяли из-за того, что в Фарном костеле, который находится на Советской площади, вечером проходят праздничные службы, а музыка с площади мешает прихожанам.

— Дети, конечно, расстроились. Студенты, а они составляют основу хора, которые выступали, разъехались бы лучше по домам. А так всю пятницу репетировали, готовились к концерту, а получилось, что выступали сами для себя, — говорят в администрации колледжа.

Отменить концерт самостоятельно артисты не могли, потому что были обязаны выступить по списку, утвержденному в горисполкоме. В ведомстве говорят, что разнарядки проводить именно большой концерт не было и объясняют, что учебные заведения Гродно попросили поучаствовать в новогодних представлениях возле двух главных городских елок с праздничными программами и выделили для этого время — с 18 до 20 часов. (23 декабря время перенесли из-за того, что это был выходной день накануне католического Рождества).

Каждый колледж составлял программу по своему усмотрению. В отделе идеологической работы Гродненского горисполкома уточнили, что речь шла о фоновой музыке и аниматорах, которые могли бы развлекать людей, пришедших к елкам. Такие развлекательные программы в Гродно будут проходить до 14 января.

— Какой-то специальной утвержденной программы на эти дни нет. И речь идет не о полноценном концерте, а лишь о небольшом развлечении для людей, чтобы создать в городе праздничную атмосферу. Каждое учебное учреждение придумывает что-то свое. Например, торговый колледж недавно отлично поводил хороводы с детьми. Студенты переоделись в зайчиков и провели танцевальный флеш-моб. Все участники получили удовольствие. Что касается выступления музыкального колледжа, то они, видимо, решили, что будет петь хор. Подготовили свою программу. Но так получилось, что зрителей не было, шел дождь, и никто из ответственных лиц не додумался просто сократить или отменить выступление, — говорит начальник отдела Андрей Ярошевич. — Получилась вот такая неприятная накладка.

— То есть хор мог свернуть свое выступление в любое время?

— Да. Но, видимо, здесь сыграл человеческий фактор и хорошая дисциплина учащихся педагогов музыкального колледжа. Они решили выступить до конца.

И правда, несмотря на «пустой зал», артисты хора выступили на «отлично»: отработали часовую программу «до поклона» и только потом покинули площадь.

— Нам сейчас звонят наши коллеги из других коллективов и говорят, что мы молодцы. Мы, и правда думаем, что наши студенты — настоящие профессионалы, несмотря на такой казус, не растерялись и не приуныли, хоть настроение и было подпорчено.

Следующий концерт Народного хора состоится в Гродно 5 января. Правда, точное время и место пока неизвестны. Предположительно, артистов можно будет встретить на Советской площади с 18.00. Они надеются, что на этот раз их концерт люди не пропустят.

Народный хор музыкального колледжа был основан в 1989 году. Сейчас он работает, как учебно-концертный. Руководит коллективом преподаватель Николай Бенько. В состав репертуара входят разнообразные по тематике и жанрам произведения, как обработки народных песен, так и авторские сочинения для народного хора. Коллектив принимает активное участие в культурных программах и торжественных мероприятиях, которые проводятся в городе и области. Он является участником и лауреатом различных белорусских и зарубежных конкурсов.