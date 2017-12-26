Власти считают нецелесообразным объявить день памяти предков Деды выходным

Авторы петиции с требованием объявить выходным день памяти предков Деды 1 или 2 ноября получили отрицательный ответ из аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей.

Под обращением в Администрацию президента и Совет министров подписалось более 1800 человек. Инициативу поддержал глава католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, который направил соответствующее письмо Александру Лукашенко.

Ответ пришел за подписью заместителя уполномоченного по делам религий и национальностей Елены Радченко. Чиновница напомнила, что граждане равны перед законом независимо от их отношения к религии. «Право на свободу вероисповедования, гарантированное Конституцией, не дает верующим никаких преимуществ перед гражданами, которые придерживаются атеистических убеждений. В ином случае это нарушит принцип равноправия граждан. С учетом вышеизложенного считаем, что в настоящее время дополнять религиозные праздники, которые отмечаются в Беларуси в качестве праздничных дней, еще одним и объявлять его нерабочим днем нецелесообразно», — сообщила Радченко.

В конце октября на сайте zvarot.by была размещена петиция с требованием сделать 1 или 2 ноября выходным днем. В обращении говорилось, что Деды — осенний день поминовения предков. В 1991—1996 годах он был нерабочим.

«Это давало возможность гражданам Беларуси выполнить свою обязанность совести и памяти, почтить память предков, позаботиться о благоустройстве кладбищ», — отмечалось в петиции.

В католической традиции 1 ноября — праздник всех святых, а 2 ноября — день памяти усопших. В эти дни белорусы ходят на кладбища, чтобы почтить память предков.

«В связи с процессами миграции и урбанизации эту норму тяжело выполнить, так как 1 ноября является чаще всего рабочим днем. Вместе с тем православные имеют свой день памяти предков — Радуницу, которая является выходным днем», — говорилось в петиции.

Ее подписанты напоминали властям о социальной справедливости, сохранении добрых отношений между представителями разных деноминаций, реализации конституционного права на свободу совести, а также необходимости наведения порядка на земле путем благоустройства кладбищ.