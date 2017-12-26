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В Витебске планируют создать IT-центр в технопарке

27.12.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В технопарке биомедицинских и информационных технологий «Витебская кремниевая долина» планируют организовать IT-центр. Об этом сообщил директор инкубатора малого предпринимательства ООО ПГ «Закон и порядок» Михаил Кейзеров во время пресс-тура в Витебскую область.

«ГКНТ на днях присвоил нам статус технопарка. Теперь мы называемся технопарком биомедицинских и информационных технологий „Витебская кремниевая долина“. Технопарк будет развиваться в двух направлениях: биомедицинские технологии по противоопухолевой тематике и IT-технологии. Мы планируем создать центр, который должен стать точкой роста региона в рамках построения IT-страны», — отметил Михаил Кейзеров.

IT-центр будет работать по кластерному принципу. «Мы сформировали четыре продуктовые компании, которые работают в области искусственного интеллекта, машинного обучения и технологии дополненной реальности. И вокруг них — 21 аутсорсинговое предприятие, где работают начинающие. Получается такая схема работы: IT-предприятия будут писать продукты и давать их на доработку на аутсорсинг. Молодежь будет не только учиться, но и иметь постоянный заработок», — пояснил директор.

Биомедицинская направленность обусловлена высокой концентрацией научных и медицинских кадров в Витебске. Здесь будут размещаться лабораторный комплекс и сопутствующие опытные производства. Для этих целей в 2018—2020 годах планируют купить научное оборудование коллективного пользования, на котором резиденты технопарка смогут проводить испытания.

Протоколы намерений о размещении на территории технопарка уже подписали с тремя субъектами хозяйствования.

 
Теги: Витебск
 
 
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Уже сформировали 4 компании, которые работают в области искусственного интеллекта, машинного обучения и технологии дополненной реальности. И вокруг них - 21...

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