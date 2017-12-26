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Активисты обратились к правительству с просьбой открыть пункт пропуска "Брест" для велосипедов

27.12.2017 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестские велоактивисты направили обращение заместителю премьер-министра Беларуси Анатолию Калинину с просьбой открыть пункт пропуска «Брест» на белорусско-польской границе для велосипедов.


Поводом для письма стал указ главы государства, касающийся установления безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Речь идет о Бресте и Гродно, а также прилегающим к ним территориям, где безвизовый режим будет продлен до 10 дней.

«Ежегодно многие иностранные велотуристы объезжают Брест, так как в пограничном пункте пропуска „Брест-Тересполь“ отсутствует возможность пересечения границы на велосипеде. (…) По причине недоступности пограничного пункта пропуска „Брест-Тересполь“ для велосипедистов, международная трасса „Евровело 2“ доходит от Дублина до Бреста, а затем, минуя наш город идёт до ближайшего погранперехода, на котором возможен въезд на велосипеде. Это неудобно для самих туристов, удлиняет трассу „Евровело 2“, а также приводит к потерям связанных с туризмом доходов для Бреста», — отметили авторы обращения.

В своем письме активисты просят рассмотреть возможность бестоварного пересечения белорусско-польской границы через пункт пропуска «Брест». По мнению авторов обращения это будет способствовать популяризации велодвижения и развитию туризма.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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