Брестские велоактивисты направили обращение заместителю премьер-министра Беларуси Анатолию Калинину с просьбой открыть пункт пропуска «Брест» на белорусско-польской границе для велосипедов.





Поводом для письма стал указ главы государства, касающийся установления безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Речь идет о Бресте и Гродно, а также прилегающим к ним территориям, где безвизовый режим будет продлен до 10 дней .

«Ежегодно многие иностранные велотуристы объезжают Брест, так как в пограничном пункте пропуска „Брест-Тересполь“ отсутствует возможность пересечения границы на велосипеде. (…) По причине недоступности пограничного пункта пропуска „Брест-Тересполь“ для велосипедистов, международная трасса „Евровело 2“ доходит от Дублина до Бреста, а затем, минуя наш город идёт до ближайшего погранперехода, на котором возможен въезд на велосипеде. Это неудобно для самих туристов, удлиняет трассу „Евровело 2“, а также приводит к потерям связанных с туризмом доходов для Бреста», — отметили авторы обращения.

В своем письме активисты просят рассмотреть возможность бестоварного пересечения белорусско-польской границы через пункт пропуска «Брест». По мнению авторов обращения это будет способствовать популяризации велодвижения и развитию туризма.