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Ученые составили список необычных гастрономических изобретений 2017-го

27.12.2017 07:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. На рынке постоянно появляется множество кулинарных изобретений, но только некоторые из них способны удивить своей оригинальностью. Испанская газета La Vanguardia составила список самых странных гастрономических изобретений прошлого года.

Как традиционные любители благородных напитков, испанцы на первое место поставили вино, на этот раз из тофу. "В последнее время многие люди стали полностью одержимы здоровым питанием, поэтому сингапурские ученые воспользовались возможностью, чтобы изобрести напиток, который называется вином, но в его основе нет винограда", — отмечает издание.

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