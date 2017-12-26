Восстановленной старинной традиции колядования в Гродно уже около 30 лет. За это время сценарий много раз переписывался, а колядовщики сменяли друг друга. Но вечером 26 декабря несколько поколений авртистов выступали перед посетителями торгового центра Oldcity — чтобы помочь маленькой гродненке, которой очень нужен аппарат искусственной вентиляции легких.





Гродненские колядовщики, начиная с католического Рождества, выходят на улицы, заглядывают в кафе и в гости к простым гродненцам, чтобы поводить хороводы, спеть народные песни и «оживить» козу. Время от времени ее место занимает смешной ученый мишка, у которого даже есть диплом, а в компанию к традиционным персонажам «присоединяется» бусел.

Колядовщики говорят, что колядовать ходят, чтобы горожане не забывали о своих корнях и помнили о белорусских традициях.





А еще в предновогоднее время у наших предков было принято помогать обездоленным. Вот молодые люди и решили, что попробуют своим творчеством помочь двухлетней гродненке Даше Ковалевской, которая вот уже более полугода находится в реанимации детской больницы и не может вернуться домой без дорогостоящего аппарата вентиляции легких. Без него девочка не может дышать.

Даша находится под опекой Гродненского детского хосписа, который в ноябре этого года начал сбор средств на покупку дорогостоящей медицинской техники. Всего надо собрать 15 тысяч евро.

В Гродно уже проходили благотворительные акции в поддержку малышки. Например, в Гродненском историко-археологическом музее недавно провели аукцион. Эстафету переняли колядовщики.













— Мы впервые выступаем перед таким большим количеством людей. Очень волнуемся, как все пройдет, — говорили молодые люди перед выступлением. Прошло все хорошо. Колядовщики водили хороводы, пели песни, загадывали белорусские загадки, «оживляли» козу.

Колядовщики не считали, сколько денег собрали за этот вечер, но, говорят, люди очень активно жертвовали и принимали участие в рождественских забавах.