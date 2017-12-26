Тысячи исторических документов пропали из Нацархива Великобритании

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Британское правительство признало, что из Национального архива пропали тысячи документов, в которых излагаются некоторые противоречивые моменты из истории Великобритании 20 века, об этом сообщила газета The Guardian .

Известно, что пропали документы о войне между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова, "Смуте" в Северной Ирландии, а также "письмо Зиновьева" — послание якобы от имени советских революционеров с призывом британских коммунистов к вооруженному восстанию. Также пропали сведения о Британском мандате в Палестине и об испытаниях вакцины против полиомиелита.

Известно, что документы из Национального архива брали госслужащие для работы, но обратно их не вернули. Большинство из них заявило, что документы были утеряны.

По факту пропажи ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов изучают все детали дела и пытаются установить, где документы находятся в данный момент. В полиции заявили, что, как только обнаружат документы, их тут же вернут в Национальный архив Великобритании.