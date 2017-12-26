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Осветить дворы и сделать транспорт доступнее. В Могилеве стартовали две общественные кампании

27.12.2017 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве активисты организовали две кампании — по освещению дворовых территорий и оптимизации маршрутов городского транспорта. И создали уже две петиции, чтобы направить их городской администрации. По мнению могилевчан, это все улучшит городскую среду и поможет наладить более тесную коммуникацию горожан и коммунальных служб города.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Проекты разработали выпускники «Лаборатории местного активизма», которая работала при Центре городских инициатив в Могилеве. Во время кампании «Светлый город» активисты будут распространять информацию в соцсетях, проводить флешмобы, а также планируют провести мониторинг могилевских дворов на освещенность, по итогам которого составят онлайн-карту.

По освещению некоторых дворов города уже составлена первая петиция.

Вторая же касается кампании «На работу за 30 минут», в рамках которой активисты просят оптимизировать маршрутную сеть городского общественного транспорта в Могилеве.

— Пассажиры недовольны перегруженностью маршрутов, особенно в часы пик, в новых микрорайонах до конца не выработана грамотная схема работы маршрутов общественного транспорта. Проблема возникла не вчера, но не решать ее нельзя, — говорит одна из инициаторов кампании Татьяна.

Могилева (а власти не пришли)">Что просил народ на обсуждении транспортных проблем Могилева (а власти не пришли)

В пример активисты приводят микрорайоны «Солнечный» и «Фатина», у жителей которых нет возможности, кроме автобуса № 23, доехать без пересадок через мост по улице Королева в сторону проспекта Мира, микрорайона Казимировка. Для решения этой проблемы активисты также создали петицию.

 
Теги: Могилев
 
 
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По мнению могилевчан, они улучшат городскую среду и помогут наладить более тесную коммуникацию горожан и коммунальных служб города.

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