﻿ Скоро в конфискатах. В Гомельской области задержали яблоки на 50 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скоро в конфискатах. В Гомельской области задержали яблоки на 50 тысяч долларов

27.12.2017 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фрукты, которые везли в четырех фурах, задержали около белорусско-российской границы, сообщает Гомельская таможня.


Во время проверки 78 тонн яблок выяснилось, что документы на них «липовые»: в них указаны недостоверные сведения.

Фрукты общей стоимостью около 100 тыс. рублей изъяты.

 
 
Ссылка на источник 133
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фрукты, которые везли в четырех фурах, задержали около белорусско-российской границы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Осветить дворы и сделать транспорт доступнее. В Могилеве стартовали две общественные кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика