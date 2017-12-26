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Скоро в конфискатах. В Гомельской области задержали яблоки на 50 тысяч долларов
27.12.2017 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Фрукты, которые везли в четырех фурах, задержали около белорусско-российской границы,
Во время проверки 78 тонн яблок выяснилось, что документы на них «липовые»: в них указаны недостоверные сведения.
Фрукты общей стоимостью около 100 тыс. рублей изъяты.
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Фрукты, которые везли в четырех фурах, задержали около белорусско-российской границы.
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