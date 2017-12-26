Скоро в конфискатах. В Гомельской области задержали яблоки на 50 тысяч долларов

Фрукты, которые везли в четырех фурах, задержали около белорусско-российской границы, сообщает Гомельская таможня.





Во время проверки 78 тонн яблок выяснилось, что документы на них «липовые»: в них указаны недостоверные сведения.

Фрукты общей стоимостью около 100 тыс. рублей изъяты.