Зарплаты некоторым медработникам подняли в Беларуси

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты решило поднять зарплаты некоторым категориям медицинских работников, соответствующее постановление ведомства было опубликовано в среду.



© Sputnik / Виктор Толочко Базовая величина поднимется с 1 января

Ведомство внесло коррективы в некоторые правовые акты своим постановлением от 11 декабря 2017 №85.

Так, тарифные оклады врачам-экспертам медико-реабилитационных экспертных комиссий, в том числе председателям, врачам-экспертам РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, а также заведующим (и заведующему консультативно-поликлиническим отделением), будут повышены.

Тем специалистам МРЭК, которые имеют высшую категорию, оклады будут повышены на 50%, первую категорию — на 40%, а вторую категорию — на 30%.

Установили в Минтруда и доплату медработникам со средним специальным медицинским образованием, которые осуществляют выдачу противотуберкулезных лекарств и контролируют их прием. В амбулаториях госучреждений здравоохранения за каждого пациента будут докладывать по 5% тарифной ставки первого разряда, однако добавлять будут не более 10% ставки в день.

При выезде медработника, осуществляющего выдачу и контроль приема противотуберкулезных лекарств, на место жительства пациента за каждого будут доплачивать 10% тарифной ставки первого разряда, но не более 20% в сутки.

Кроме того, тарифные оклады на 20% подняли также фельдшерам-лаборантам, лаборантам патологоанатомических бюро, отделений, отделов и лабораторий.

Повысят доходы и некоторым работникам организаций, оказывающих социальные услуги — в частности, по уходу за инвалидами.

Постановление уже вступило в официальную силу, с его полным текстом можно ознакомиться на портале НЦПИ .