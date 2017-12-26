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Летом из Гродненского аэропорта можно будет улететь в Черногорию

27.12.2017 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Новое направление в Гродненском аэропорту откроют летом следующего года. За последние несколько лет здесь начали выполняться чартеры в болгарский Бургас и турецкую Анталию. Эти рейсы сохранятся и в будущем летнем сезоне. На маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Боинг 737−300 вместимостью 148 пассажиров, которые летают из Гродно при полной загрузке, сообщает «Гродненская правда».


Также с 5 июня будущего года возобновятся регулярные рейсы по маршруту Калининград — Гродно — Калининград. Они будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам. На этом направлении используются самолеты CRJ-200, позволяющие перевозить 50 пассажиров.

— При путешествии в Калининград самолетом нет необходимости получения транзитной визы, а время в пути занимает всего полчаса, — рассказал начальник Гродненского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич.

Кстати, Гродненский аэропорт с 1 января 2018 года включен в безвизовую зону.

 
Теги: Гродно
 
 
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