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Лесхозы Беларуси уже продали более 70 тысяч елок и сосен. И это больше, чем в прошлом году
27.12.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by
Лесхозы Беларуси уже продали 70 277 новогодних елок и сосен. Больше всего в Минской области и столице — 19 955, меньше всего в Гомельской области — 5404. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.
Для сравнения: за аналогичный период 2016 года продали 66 263 новогодние ели и сосны.
Также в этом сезоне белорусы уже купили у лесхозов 516 новогодних елок в кадках.
Сейчас по всей стране работает более тысячи елочных базаров. Только лесхозы собираются продать до 180 тысяч новогодних елок. Цена — от 10 до 30 рублей в зависимости от размера. В Минске елочные базары
Напомним, чтобы елка была свежей дольше, продавцы советуют первым делом не ставить ее в теплое помещение, а оставить дерево завернутым на балконе на сутки. После этого стоит поставить елку в воду и разбавить в ней таблетку аспирина.
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Лесхозы Беларуси уже продали 70 277 новогодних елок и сосен.
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