Лесхозы Беларуси уже продали более 70 тысяч елок и сосен. И это больше, чем в прошлом году

Лесхозы Беларуси уже продали 70 277 новогодних елок и сосен. Больше всего в Минской области и столице — 19 955, меньше всего в Гомельской области — 5404. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Для сравнения: за аналогичный период 2016 года продали 66 263 новогодние ели и сосны.

Также в этом сезоне белорусы уже купили у лесхозов 516 новогодних елок в кадках.

Сейчас по всей стране работает более тысячи елочных базаров. Только лесхозы собираются продать до 180 тысяч новогодних елок. Цена — от 10 до 30 рублей в зависимости от размера. В Минске елочные базары начали работать с 22 декабря. Всего в городе их около 240: по несколько точек в каждом районе.

Напомним, чтобы елка была свежей дольше, продавцы советуют первым делом не ставить ее в теплое помещение, а оставить дерево завернутым на балконе на сутки. После этого стоит поставить елку в воду и разбавить в ней таблетку аспирина.

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