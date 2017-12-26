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Зарплаты врачам повысили в Беларуси
27.12.2017 11:00 — Новости Общества | БДГ
Тарифные оклады врачей-экспертов МРЭК и РНПЦ медэкспертизы и реабилитации повышены в соответствии с постановлением Минтруда и соцзащиты №85 от 11 декабря 2017 года.
Информация об этом опубликована на
В документе отмечается, что повышение тарифных окладов касается также заведующих консультативно-поликлиническим отделением и председателей МРЭК.
В соответствии с постановлением, оклады врачей с высшей квалификацией увеличиваются на 50%, при первой квалификационной категории оклады повышаются на 40%, при второй – на 30%.
Определяется также доплата работникам медицинской сферы со средним специальным медицинским образованием, занимающимся выдачей лекарственных препаратов и контролем за их приемом пациентами, больными туберкулезом.
В амбулаторных условиях госорганизации здравоохранения повышение идет за каждого пациента в размере 5% тарифной ставки 1-го разряда, но не более 10% тарифной ставки 1-го разряда в день независимо от количества пациентов. При выходе (выезде) медработника по месту жительства пациента: за каждого больного - в размере 10% тарифной ставки 1-го разряда, но не более 20% тарифной ставки 1-го разряда в день независимо от количества пациентов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Напомним, по информации Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в ноябре 2017 г. составила 836,9 рубля, что равняется сегодня 419 долларам. По сравнению с октябрем, она
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Тарифные оклады врачей-экспертов МРЭК и РНПЦ медэкспертизы и реабилитации повышены в соответствии с постановлением Минтруда и соцзащиты №85 от 11 декабря 2017 года.
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