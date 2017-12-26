Зарплаты врачам повысили в Беларуси

Тарифные оклады врачей-экспертов МРЭК и РНПЦ медэкспертизы и реабилитации повышены в соответствии с постановлением Минтруда и соцзащиты №85 от 11 декабря 2017 года.

Информация об этом опубликована на Национальном правовом портале .

В документе отмечается, что повышение тарифных окладов касается также заведующих консультативно-поликлиническим отделением и председателей МРЭК.

В соответствии с постановлением, оклады врачей с высшей квалификацией увеличиваются на 50%, при первой квалификационной категории оклады повышаются на 40%, при второй – на 30%.

Определяется также доплата работникам медицинской сферы со средним специальным медицинским образованием, занимающимся выдачей лекарственных препаратов и контролем за их приемом пациентами, больными туберкулезом.

В амбулаторных условиях госорганизации здравоохранения повышение идет за каждого пациента в размере 5% тарифной ставки 1-го разряда, но не более 10% тарифной ставки 1-го разряда в день независимо от количества пациентов. При выходе (выезде) медработника по месту жительства пациента: за каждого больного - в размере 10% тарифной ставки 1-го разряда, но не более 20% тарифной ставки 1-го разряда в день независимо от количества пациентов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.