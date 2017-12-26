Первая женщина машинист, курьерский поезд и вагон для перевозки хлеба. БелЖД исполняется 155 лет
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Белорусской железной дороге сегодня . . Отсчет ведут с 27 декабря 1862 года, когда был открыт первый на белорусских землях участок между Гродно и Поречьем. Он был частью Санкт-Петербургско-Варшавской магистрали исполняется 155 лет В Белгосархиве кинофотофонодокументов к юбилею отыскали старые снимки — TUT.BY предлагает на них взглянуть. Прибытие курьерского поезда на вокзал Брест-Литовска. Снимок 1908 года Общий вид здания вокзала в Орше. Снимок 1925 года, ЦГАКФД СССР Первая женщина-машинист Мария Гольдштейн (Аристова) на железных дорогах Беларуси, которая водила тяжеловесные поезда. Снимок 1929 года, Государственный музей БССР Машинист станции Орша Станульис у паровоза. Снимок 1939 года, ЦГАКФД СССР. Фото: БГАКФФД Ремонт железнодорожных путей на станции Минск. Снимок 1944 года. Фототека Партархива Мастер вагонного депо Западной железной дороги Баркун и его бригада готовят к ремонту колесные пары. Снимок 1948 года. Фототека Минского отделения БелЖД. Председатель женсовета Оршанского паровозного депо имени Константина Заслонова. Вязовская и активистка-общественница Капелько осматривают состояние путей. Снимок 19 марта 1951 года, Орша. Фото: Лупейко, Фотохроника БелТА Вагон для перевозки хлеба нового урожая, принятый от ремонтников вагонного депо станции Барановичи. Снимок 1953 года. Капелько, фотохроника БелТА Передовая бригада пассажирского поезда Молодечно — Друя перед выходом в рейс. Снимок 15 августа 1956 года. Молодечно, Цоколов, редакция газеты «Колхозная правда» Старший стрелочник Брестского отделения Белорусской железной дороги Демьянюк встречает товарный поезд из Польши. Снимок 3 июля 1957 года, Брест. Герман, фотохроника БелТА Старший машинист паровозного депо станции Минск, депутат Верховного Совета БССР Латушко со своим помощником Дмитриевым перед рейсом. Снимок 20 августа 1960 года. Фототека БелОКС, Мезин
Первый в стране фирменный рабочий поезд «Сож» отправляется из Гомеля в Жлобин. Снимок 11 марта 1967 года. Мезин, фотохроника БелТА
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Белорусской железной дороге сегодня исполняется 155 лет. Отсчет ведут с 27 декабря 1862 года, когда был открыт первый на белорусских землях участок между Гродно и...
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