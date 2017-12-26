Бузова шокировала поклонников откровенным платьем

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала поклонников своим откровенным вырезом на платье.

Бузова стала одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса в уходящем году, однако и за несколько дней до Нового года она не устает провоцировать бурные обсуждения в социальных сетях.

Так, накануне Ольга Бузова выступила на рождественском концерте Григория Лепса. На мероприятие она пришла в очень откровенном платье с высоким разрезом и опубликовала фотографию в таком наряде в Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 26, 2017 at 12:08 PST

Всего за девять часов только в аккаунте Бузовой на фотографию в смелом платье поставили почти 300 тысяч лайков, там же — сотни комментариев. Одни хвалят смелость артистки, другие относятся к подобному гардеробу негативно и считают слишком откровенным. Видео же, в котором телеведущая демонстрирует наряд, посмотрели более 1,2 миллиона раз.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 26, 2017 at 10:39 PST

В сентябре Бузова уже шокировала всех своим нарядом — пришла на одно из мероприятий в "голом платье": комбинезоне на голое тело. Этот ее наряд потом обсуждали еще несколько дней.

Бузова — телеведущая и экс-участница проекта "Дом-2" на ТНТ, сегодня ведет множество мероприятий и часто появляется в телеэфире. Ее песни стали одними из самых скачиваемых среди российских артистов в iTunes.

Читайте светские новости на Sputnik >>