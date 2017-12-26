Суд пересматривает дело о двойном убийстве в Минске

После долгого перерыва Минский городской суд продолжил заново рассматривать уголовное дело о двойном убийстве молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах. В марте здесь уже звучал приговор исполнителям и заказчице преступления. Двоим мужчинам — пожизненное заключение, воспитательнице детского сада — 12 лет колонии общего режима. Кроме того, они должны были выплатить родным погибших 270 тысяч рублей морального ущерба. Однако в июле Верховный суд отменил приговор первой инстанции — дело пересматривают .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, по версии следствия, причиной трагедии в Минске стала ревность: 27-летняя воспитательница детсада Алина Шульганова хотела вернуть бывшего парня. Она попросила соседа по дому Александра Жильникова (ранее судимого) и его приятеля Вячеслава Сухарко избить соперницу, чтобы «отправить» ее в больницу на пару недель. Но исполнители перестарались и убили обоих в одной из квартир на улице Алибегова в Минске. На теле убитых эксперты насчитали десятки ножевых ранений. Погибшей было 24 года, парню — 32. За пару дней до этого исполнители совершили еще одно преступление — убили в Колодищах 59-летнего мужчину. Причиной нападения стали около 10 тысяч долларов в доме погибшего. Сейчас дело рассматривает новый состав суда. Статьи у обвиняемых остались прежними.

В клетке сегодня только Александр Жильников и Алина Шульганова. Вячеслав Сухарко на заседании не присутствует. На предыдущем слушании он просил суд не присутствовать на процессе, а получив отказ, стал стучать ногой по полу, за что его удалили.



Алина Шульганова просила не лишать ее свободы. В последнем слове она сказала: «В следующий раз, если вдруг в моей жизни что-то произойдет, обещаю, что не буду скрывать какую-то информацию от следствия». Прокурор же просил для нее 15 лет лишения свободы. Вину девушка не признает. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Заседание началось с того, что судья огласил данные двух дополнительных экспертиз. Первая из них медико-криминалистическая. Ее цель определить, как на штанах Сухарко появились следы крови.



Вячеслав Сухарко требовал его расстрелять. Его и Александра Жильникова прокурор просила приговорить к смертной казни. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Было проведено исследование и сделаны следующие выводы, — зачитал документы судья Сергей Хрипач. — Пятна образовались при динамических и статических контактах с поверхностью, покрытой жидкой кровью.

Вторая экспертиза также проводилась в отношении Сухарко — судебно-психиатрическая. Она должны была ответить на 4 вопроса. Страдал ли Сухарко во время преступлений каким-либо психическим заболеванием, если да, то мог он в тот момент осознавать опасность своих действий. Страдает ли Сухарко сейчас каким-либо психическим заболеванием и может ли он теперь осознавать свои действия и руководить ими.



Александр Жильников говорил, что ему стыдно и противно быть в суде: «Не думал, что такое может произойти». Он и Шульганова свою вину признали лишь частично. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Исследование показало: у Сухарко были (во время преступлений) и сейчас есть психические расстройства — заболевания в формате эмоционально неустойчивого расстройства личности импульсивного типа, синдрома зависимости от алкоголя, хронического алкоголизма. Ему характерны эмоциональная неустойчивость, конфликтное поведение, отсутствие контроля, вспышки гнева и насилия, склонность причинять себе травмы и другое.