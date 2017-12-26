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Суд пересматривает дело о двойном убийстве в Минске
27.12.2017 11:15 — Новости Общества | Tut.by
После долгого перерыва Минский городской суд продолжил заново рассматривать уголовное дело о двойном убийстве молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах. В марте здесь уже
В клетке сегодня только Александр Жильников и Алина Шульганова. Вячеслав Сухарко на заседании не присутствует. На предыдущем слушании он просил суд не присутствовать на процессе, а получив отказ, стал стучать ногой по полу, за что его удалили.
Заседание началось с того, что судья огласил данные двух дополнительных экспертиз. Первая из них медико-криминалистическая. Ее цель определить, как на штанах Сухарко появились следы крови.
— Было проведено исследование и сделаны следующие выводы, — зачитал документы судья Сергей Хрипач. — Пятна образовались при динамических и статических контактах с поверхностью, покрытой жидкой кровью.
Вторая экспертиза также проводилась в отношении Сухарко — судебно-психиатрическая. Она должны была ответить на 4 вопроса. Страдал ли Сухарко во время преступлений каким-либо психическим заболеванием, если да, то мог он в тот момент осознавать опасность своих действий. Страдает ли Сухарко сейчас каким-либо психическим заболеванием и может ли он теперь осознавать свои действия и руководить ими.
Исследование показало: у Сухарко были (во время преступлений) и сейчас есть психические расстройства — заболевания в формате эмоционально неустойчивого расстройства личности импульсивного типа, синдрома зависимости от алкоголя, хронического алкоголизма. Ему характерны эмоциональная неустойчивость, конфликтное поведение, отсутствие контроля, вспышки гнева и насилия, склонность причинять себе травмы и другое.
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Минский городской суд пересматривает уголовное дело о двойном убийстве молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах. В марте здесь уже звучал приговор исполнителям...
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