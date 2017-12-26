Возобновился суд по делу о заказном убийстве на улице Алибегова

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Эксперты признали вменяемым обвиняемого в совершении убийств трех человек и приговоренного к пожизненному заключению 23-летнего Вячеслава Сухарко. Результаты стационарной судебно-психиатрической экспертизы были оглашены судьей.



© Sputnik/ Роман Шантар Дело об убийстве трех человек в Минске отправлено на новое рассмотрение

Почему пересматривается дело

В среду Минский городской суд возобновил судебное следствие по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова и убийству мужчины в Колодищах, передает корреспондент Sputnik из зала суда.

Резонансное убийство произошло 20 декабря 2015 года . Тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища были обнаружены в квартире многоэтажки по улице Алибегова. Милиция задержала двоих подозреваемых в убийстве, в ходе следствия выяснилось, что молодых людей наняла бывшая подруга убитого, воспитательница детского сада и активистка БРСМ Алина Шульганова.

Первый приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года . Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Жильников и 23-летний Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка Шульганова – к 12 годам.

Приговор был опротестован прокурором, который посчитал его слишком мягким, Верховный суд отменил его и направил уголовное дело в Мингорсуд на новое рассмотрение новым составом.

Признан вменяемым

Результаты экспертизы психического состояния одного из обвиняемых в убийстве Сухарко , который несколько месяцев находился в медучреждении, зачитал судья Сергей Хрипач.

По его словам, было проведено "довольно большое исследование". Эксперты пришли к выводу, что на момент совершения преступлений и в настоящее время Сухарко "обнаруживает расстройства личности и синдром хронического алкоголизма", отметил судья.



© Sputnik / Анна Нефедова В суде присутствует двое обвиняемых, третий фигурант дела находится на экспертизе

Эксперты также установили, что у обвиняемого поведенческие нарушения наблюдаются с подросткового возраста, в том числе эмоциональная неустойчивость, отсутствие контроля импульсивности, агрессивность, склонность к причинению себе повреждений.

В экспертном заключение также говорится, что у Сухарко наблюдалось "забвение альтернативных интересов в пользу алкоголя".

Вместе с тем эксперты установили, что он может сознавать происходящее, данных о расстройстве сознания нет, хроническим расстройством личности на момент совершения преступления не страдал и мог осознавать свои деяния.

По заключению экспертов, Сухарко в настоящее не нуждается в применении мер безопасности и лечения.

Зачитав заключение экспертов, судья сообщил, что суд направит копию документа Сухарко для ознакомления.

Обвиняемые слушают с опущенными глазами

Сегодня Сухарко в зале суда нет, в клетке находятся двое обвиняемых — приговоренный к пожизненному заключению за убийство трех человек Александр Жильников и заказчица убийства двух человек в квартире на улице Алибегова Алина Шульганова. Она была приговорена к 12 годам лишения.

В начале сентября Минской городской суд начал повторно рассматривать данное уголовное дело, после того, как Верховный суд удовлетворил протест прокурора на первый приговор.

Государственный обви6итель Наталья Петровская просила суд назначить Сухарко и Жильникову расстрел, но суд назначил пожизненный срок, прокурор принесла протест. Повторенное рассмотрение дела проводится новым составом суда, на процессе новый гособвинитель Сергей Кротов. В зале суда присутствует мать обвиняемой Шульгановой.

Обвиняемые практически не изменились с момента оглашения приговора весной этого года. Оба слушают материалы уголовного дела, которые оглашает судья, с опущенными глазами. Шульганова делает пометки в тетради.