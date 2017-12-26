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Возобновился суд по делу о заказном убийстве на улице Алибегова
27.12.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Эксперты признали вменяемым обвиняемого в совершении убийств трех человек и приговоренного к пожизненному заключению 23-летнего Вячеслава Сухарко. Результаты стационарной судебно-психиатрической экспертизы были оглашены судьей.
© Sputnik/ Роман Шантар
Почему пересматривается дело
В среду Минский городской суд возобновил судебное следствие
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Приговор был опротестован прокурором, который посчитал его слишком мягким,
Признан вменяемым
Результаты экспертизы психического состояния
По его словам, было проведено "довольно большое исследование". Эксперты пришли к выводу, что на момент совершения преступлений и в настоящее время Сухарко "обнаруживает расстройства личности и синдром хронического алкоголизма", отметил судья.
© Sputnik / Анна Нефедова
В суде присутствует двое обвиняемых, третий фигурант дела находится на экспертизе
Эксперты также установили, что у обвиняемого поведенческие нарушения наблюдаются с подросткового возраста, в том числе эмоциональная неустойчивость, отсутствие контроля импульсивности, агрессивность, склонность к причинению себе повреждений.
В экспертном заключение также говорится, что у Сухарко наблюдалось "забвение альтернативных интересов в пользу алкоголя".
Вместе с тем эксперты установили, что он может сознавать происходящее, данных о расстройстве сознания нет, хроническим расстройством личности на момент совершения преступления не страдал и мог осознавать свои деяния.
По заключению экспертов, Сухарко в настоящее не нуждается в применении мер безопасности и лечения.
Зачитав заключение экспертов, судья сообщил, что суд направит копию документа Сухарко для ознакомления.
Обвиняемые слушают с опущенными глазами
Сегодня Сухарко в зале суда нет, в клетке находятся двое обвиняемых — приговоренный к пожизненному заключению за убийство трех человек Александр Жильников и заказчица убийства двух человек в квартире на улице Алибегова Алина Шульганова. Она была приговорена к 12 годам лишения.
В начале сентября Минской городской суд начал повторно рассматривать данное уголовное дело, после того, как Верховный суд удовлетворил протест прокурора на первый приговор.
Государственный обви6итель Наталья Петровская просила суд назначить Сухарко и Жильникову расстрел, но суд назначил пожизненный срок, прокурор принесла протест. Повторенное рассмотрение дела проводится новым составом суда, на процессе новый гособвинитель Сергей Кротов. В зале суда присутствует мать обвиняемой Шульгановой.
Обвиняемые практически не изменились с момента оглашения приговора весной этого года. Оба слушают материалы уголовного дела, которые оглашает судья, с опущенными глазами. Шульганова делает пометки в тетради.
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Обвиняемого в совершении трех убийств и просившего суд назначить ему за это расстрел медики признали вменяемым.
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