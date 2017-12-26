Два человека задержаны по подозрению в покушении на ограбление 85-летней жительницы Столинского района. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель СК по региону Дмитрий Иванюк.

Ночью 24 декабря в деревне Хотомель двое пьяных молодых людей разбили стекло и забрались в дом 85-летней пенсионерки. Мужчины вошли в комнату, в которой спала хозяйка. Там один из грабителей — тот, что был в маске из чулка — упал и уснул. Второй пытался его разбудить. Но вместо сообщника проснулась хозяйка дома.

Увидев ее, мужчина стал требовать рассказать, где лежат деньги, — но женщина не испугалась и включила свет. Зато испугался «грабитель»: свет выключил и убежал, оставив уснувшего товарища на полу.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж.