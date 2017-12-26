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Один уснул, второй сбежал. Подробности "дерзкого" нападения грабителей на 85-летнюю пенсионерку
27.12.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Два человека задержаны по подозрению в покушении на
Ночью 24 декабря в деревне Хотомель двое пьяных молодых людей разбили стекло и забрались в дом 85-летней пенсионерки. Мужчины вошли в комнату, в которой спала хозяйка. Там один из грабителей — тот, что был в маске из чулка — упал и уснул. Второй пытался его разбудить. Но вместо сообщника проснулась хозяйка дома.
Увидев ее, мужчина стал требовать рассказать, где лежат деньги, — но женщина не испугалась и включила свет. Зато испугался «грабитель»: свет выключил и убежал, оставив уснувшего товарища на полу.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж.
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Один из грабителей - тот, что был в маске из чулка - упал и уснул. Второй пытался его разбудить. Но вместо сообщника проснулась хозяйка дома.
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