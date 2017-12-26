Кобяков вручил госнаграды представителям различных сфер

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов. Церемония прошла сегодня во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке награжденных 100 человек. Это врачи, преподаватели, ученые, работники промышленности, лесной отрасли, аграрии и дорожные рабочие, авиаторы и труженики магистрали, нефтяники, представители налоговых органов, госслужащие, творческая интеллигенция.

Андрей Кобяков отметил символичность вручения в Год науки заслуженных наград ученым, достижения которых востребованы не только в Беларуси, но и за рубежом. "За этот год было проведено немало знаковых мероприятий, которые подтвердили значимость белорусской науки и послужили дополнительным импульсом популяризации достижений отечественных ученых. Ключевым из мероприятий, безусловно, стал II Съезд ученых, на котором детально рассмотрена стратегия развития науки до 2040 года. Это важнейший документ, который определил перспективы развития науки и экономики страны на десятилетия", - считает глава белорусского правительства.

Среди важнейших достижений уходящего года в научной сфере Андрей Кобяков назвал начало эксплуатации на столичных дорогах электробусов, создание электромобиля на базе Geely, разработку беспилотного авиационного комплекса "Буревестник" с дальностью применения до 290 км. На базе НАН Беларуси обеспечен выпуск линейки отечественных противоопухолевых препаратов.

Хороших результатов достигла отечественная медицина, и среди награжденных большая группа медработников. Премьер-министр обратил внимание, что сегодня медицина сохраняет свои позиции в числе самых динамично развивающихся отраслей. В уходящем году продолжено укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и внедрение современных медицинских технологий диагностики и лечения пациентов. Причем эти преобразования происходят не только в республиканских и областных центрах, но и на уровне амбулаторий, участковых и районных больниц и поликлиник. В целом ежегодно в системе здравоохранения разрабатываются и внедряются в практику новые методы оказания медпомощи.

Заслуженные награды получили представители национального авиаперевозчика - компании "Белавиа". Авиакомпания выполняет рейсы из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно и Витебска по 49 направлениям в 28 государств. Регулярно обновляется парк воздушных судов, в 2018 году планируется поставка трех новых самолетов.

Награды вручены работникам Белорусской железной дороги. "Железнодорожники всегда являлись локомотивом прогресса. И за каждым из них стоит труд большого коллектива, а также каждого из вас", - отметил Андрей Кобяков.

Среди награжденных и работники производственного объединения "Белоруснефть". Благодаря высокому профессионализму сотрудников предприятие активно работает в нефтяной сфере таких стран, как Россия, Украина, Венесуэла, Эквадор.

Отмечен также труд аграриев. В целом в производстве практически всех видов сельскохозяйственной продукции достигнуты хорошие результаты, заложен в закрома убранный урожай, обеспечена продовольственная безопасность страны.

Высоких наград удостоены представители сферы культуры. Для них 2017-й - год 500-летия белорусского книгопечатания - был знаменательным и отметился многими издательскими проектами. Знаковым событием стало издание персональной энциклопедии "Францыск Скарына". В этом году завершилась масштабная реконструкция национальной киностудии "Беларусьфильм". Закуплено современное оборудование, с нуля построен производственный корпус с двумя павильонами. Андрей Кобяков выразил уверенность, что все это поспособствует активному развитию отечественной киноиндустрии.

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