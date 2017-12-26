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Двух мужчин будут судить за убийство пропавшего в России белорусского дальнобойщика

27.12.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование убийства 33-летнего белорусского дальнобойщика Игоря Кнороза. Он пропал прошлой осенью в Липецкой области России. За преступление будут судить двух уроженцев Дагестана, сообщает Следственный комитет России.

В зависимости от роли каждого из фигурантов их обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса — за убийство, незаконный оборот оружия и разбой.

«По версии следствия, 51-летний обвиняемый предложил своему 19-летнему знакомому из Дагестана, испытывающему материальные трудности, совершать разбойные нападения на водителей большегрузов», — рассказали в Управлении СК по Тамбовской области России.

Для этого у старшего из мужчин имелись пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова и документы на машины. Осенью 2016 они колесили по стране и искали грузовики, соответствующие имевшимся документам.

20 октября на стоянке у дороги Тамбов — Орел в Липецкой области они заметили грузовик Volvo FH и попросили водителя выйти на улицу. После чего несколько раз выстрелили в мужчину и избили его металлическим ключом, а тело вывезли в лес.

Потерпевший, 33-летний водитель, работал в крупной транспортной компании Беларуси. Он перевозил металлоконструкции в Казахстан из Гомельской области.

Впоследствии фигуранты сбыли груз как металлолом, а машину оставили на длительную стоянку в Московской области. Общая сумма похищенного составила более 7,5 млн рублей (почти 130 тысяч долларов).

Дело уже направлено в суд.

 
 
Ссылка на источник 111
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Потерпевший работал в крупной транспортной компании. Он вез металлоконструкции в Казахстан. На стоянке в Липецкой области его убили двое мужчин.

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