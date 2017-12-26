Милиция с 31 декабря перейдет на усиленный вариант службы

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция будет переведена на усиленный вариант службы на время празднования Нового года с 31 декабря по 2 января. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

МВД ведет подготовительную работу по организации охраны общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий. "Для повышения эффективности личный состав органов внутренних дел с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года переводится на усиленный вариант несения службы. Для системного и своевременного реагирования на изменение обстановки, а также для управления силами и средствами территориальных подразделений предусмотрено функционирование оперативно-ситуационных штабов", - проинформировал Дмитрий Курьян.

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