Освобожденные в Ливии белорусские медики возвращаются в Минск

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, которых освободили из ливийского плена, возвращаются на родину, сообщил Sputnik в среду начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.



© Pixabay Кадыров помог освободить из плена в Ливии двух белорусских медиков

"В настоящее время граждане Беларуси находятся на пути домой. Вместе с российской стороной было сделано все, чтобы они могли беспрепятственно вернуться на родину", — сказал Мирончик.

По его словам, российская сторона помогла оформить белорусам необходимые документы для возвращения домой.

Бабуш и Здота работали по контракту в Ливии на протяжении семи лет, по истечении контрактов они были задержаны неизвестными вооруженными людьми. У белорусов отобрали документы и они не могли покинуть город Зинтан, где были захвачены.

Помогли освободить белорусов российский МИД и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров — через них велись переговоры с ливийским внешнеполитическим ведомством, которое в свою очередь также поспособствовало освобождению медиков. Сам Кадыров собирается лично встретиться с врачами, как ожидается, встреча произойдет сегодня в Москве.