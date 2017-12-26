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Кадыров обсуждал с Лукашенко ситуацию с захваченными в Ливии врачами

27.12.2017 12:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обсуждал ситуацию с захваченными в плен в Ливии белорусами с президентом РБ Александром Лукашенко.

Кадыров обсуждал с Лукашенко ситуацию с захваченными в Ливии врачами
© Sputnik/ Сергей Русанов
Освобожденные в Ливии белорусские медики возвращаются в Минск

Как стало известно в среду, двое белорусских врачей — Инна Бабуш и Сергей Здота — были спасены из плена в Ливии. Неизвестные удерживали их силой с октября, а белорусские медики без документов даже не могли сбежать.

"Мы приложили большие усилия для освобождения врачей. По моему поручению этим вопросом занимался советник Главы ЧР, депутат Государственной Думы России Адам Делимханов. Практически все время непосредственно в Ливии находился руководитель Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощник главы Чеченской Республики Лев Деньгов. Мы получали поддержку от МИД России", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Кадыров отметил слаженную работу с МИД Ливии и Службой безопасности ливийского правительства, а также координацию с МИД Беларуси. Как напомнил глава ЧР, Бабуш и Здота будут уже в среду в Москве, а затем направятся в Минск.

"Во время визита в Беларусь мы с Президентом Александром Лукашенко обсуждали проблему освобождения нескольких задержанных в Ливии граждан республики. Я заверил, что приложим все усилия для их вызволения", — отметил Кадыров.

Кадыров поблагодарил за спасение граждан "братской Республики Беларусь" Адама Делимханова и Льва Деньгова.

Подробнее о визите Кадырова в Минск читайте здесь >>

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Чеченской республики отметил слаженную работу с МИД РФ и Ливии, а также правительством страны.

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