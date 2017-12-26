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Кадыров обсуждал с Лукашенко ситуацию с захваченными в Ливии врачами
27.12.2017 12:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обсуждал ситуацию с захваченными в плен в Ливии белорусами с президентом РБ Александром Лукашенко.
© Sputnik/ Сергей Русанов
Как стало известно в среду, двое белорусских врачей — Инна Бабуш и Сергей Здота — были
"Мы приложили большие усилия для освобождения врачей. По моему поручению этим вопросом занимался советник Главы ЧР, депутат Государственной Думы России Адам Делимханов. Практически все время непосредственно в Ливии находился руководитель Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощник главы Чеченской Республики Лев Деньгов. Мы получали поддержку от МИД России", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Кадыров отметил слаженную работу с МИД Ливии и Службой безопасности ливийского правительства, а также координацию с МИД Беларуси. Как напомнил глава ЧР, Бабуш и Здота будут уже в среду в Москве, а затем направятся в Минск.
"Во время визита в Беларусь мы с Президентом Александром Лукашенко обсуждали проблему освобождения нескольких задержанных в Ливии граждан республики. Я заверил, что приложим все усилия для их вызволения", — отметил Кадыров.
Кадыров поблагодарил за спасение граждан "братской Республики Беларусь" Адама Делимханова и Льва Деньгова.
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Глава Чеченской республики отметил слаженную работу с МИД РФ и Ливии, а также правительством страны.
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