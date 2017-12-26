Сегодня во Дворце Независимости пройдет благотворительный бал с участием Александра Лукашенко. Со всей страны сюда съедутся 250 самых талантливых школьников и студентов. За день до праздника мы поговорили с некоторыми гостями. Узнали, за какие заслуги их пригласили на мероприятие, как они готовились к балу и что бы хотели спросить у президента.

«Вальс репетировала у зеркала, потом поняла, как-то не солидно без пары, и брата позвала»

Варвара Давыденко учится на втором курсе Могилевского госуниверситета имени Кулешова, в будущем — учитель начальных классов. Если появится возможность задать вопрос президенту, спросит про молодежный парламент.

— Сейчас он действует на местном уровне, а станет ли республиканским? — начинает она с темы, которая ее больше всего волнует.



Варвара Давыденко. Фото: личный архив.

Со студенткой мы созвонились во вторник днем, когда они с ребятами ехали из Могилева в Минск. Рядом в салоне еще человек 20 — все на бал.

— Волнуетесь?

— Нет, — смеемся, — знакомимся. Не все, наверное, успели осознать, что из учебы мы скоро попадем в сказку.

Сама Варвара о том, что точно едет на бал узнала только в прошлую пятницу. А неточно — пару недель назад.

Она как раз вела тренинг, и вдруг зазвонил телефон. Набирала Людмила Васильевна — начальник воспитательного сектора в МГУ им. Кулешова. Людмила Васильевна — человек в вузе очень важный, поэтому Варвара вышла ответить.

— И она мне говорит: «Ты в списке претендентов на президентский балл», — вспоминает тот день студентка. — Я очень обрадовалась. Возвращаюсь к ребятам, свечусь от счастья. Они сразу: что случилось? А я сдержалась: «Пока говорить не буду, это еще не точно».

А когда окончательно убедилась, что едет, сразу сообщила родителям.

— Мама была счастлива, а папа, как всегда, спокойный, сказал: я в тебе не сомневался.

Еще бы! В семье растет отличница и активистка, которая с 9 класса состоит в молодежном парламенте Могилева.

— Сейчас я заместитель председателя, — рассказывает о своей деятельности девушка. — Один из моих проектов связан с орнаментом. На чехлах, одежде, сережках — узоры сейчас везде. Символы мы используем часто, а что они значат — не задумывается. А ведь в каждом из них — тайна.

Варвара решила эту тайну приоткрыть и задумала создать сайт или мобильное приложение, которое расскажет людям об орнаментах и их обозначениях. Все просто. В графу поиска «вбиваешь» слово, и система выдает все соответствующие ему символы.

У студентки уже есть свидетельство о бизнес-идее, и через год все это должно заработать.

— А вы сами любой орнамент сможете прочесть?

— Конечно.

И мы пробуем определить, что значат символы на майке Александра Лукашенко, в которой он в августе с самолета контролировал ход уборочной.



Фото: пресс-служба президента

— Символ на принте называется «васьмірог» или «васьмірогая», — переходя на мову, студентка делится данными из своего проекта. — Абазначае мужчынскі пачатак, скаральнае, чыстае, цнатлівае вогнішча, ачышчальную энергію.

Про свой наряд к балу Варвара рассказывает сдержано: мол, это не важно. Платье сейчас в чехле едет рядом с ней.

— Посмотрела, что есть дома из длинных платьев — подошло выпускное, — рассказывает она, как выбирала наряд.

Макияж же придумывала утром накануне поездки. Вариантов, как накраситься, получилось два. Один из них прямо сейчас у Варвары на лице. Шутит — другим студентам нравится.

— Как по мне, самое красивое в любой девушке, — естественность. Близкий к натуральному подбирала и макияж. Смотреть бьюти-блогеров для этого не понадобилось, хватило и просто заглянуть в косметичку.

С танцами было посложнее. Последний раз вальсировала она в школе на выпускном. В выходные решила повторить.

— Подошла к зеркалу — репетирую, а потом поняла, как-то не солидно без пары, а на кухне как раз брат сидел, — вспоминает тот момент Варвара. — Я его позвала, и мы танцевали.

— И как брат оценил ваши умения?

— Попросил, чтобы ему какой-нибудь подарочек из Минска привезла, в качестве зарплаты.

— В общем, если президент вас пригласит, согласитесь?

— Конечно, — улыбается. — Только, наверное, буду волноваться.

Позвонили из деканата, сказали: тебя приглашают. Я растерялся, спрашиваю: «Можно подумать?»

— Нас предупредили: дресс-код на мероприятии строгий, поэтому внешний вид обсуждали до мелочей, — это рассказывает Евгений Лукьянчик, студент 3-курса Полесского госуниверситета. — Мы создали беседу в ВКонтакте, куда каждый сбрасывал фото того, в чем пойдет — от бабочки до туфель.



Евгений Лукьянчик. Фото: личный архив.

Пиджак Жен в обсуждениях не одобрили.

— Он был в клетку, с заплатками на локтях, — продолжает молодой человек. — Сказали, слишком молодежный, но я не расстроился — у меня в шкафу еще один висел. Темно-синий, классический — его будущий экономист и привез с собой из Пинска. Мы дозвонились Евгению, когда они с ребятами уже приехали в оздоровительный центр под Ждановичами, откуда и отправятся на бал.

— Точную программу на среду пока не знаем, а сегодня вечером (26 декабря. — Прим. TUT.BY) едем в Театр оперы и балета, — разбирая чемодан, делится планами студент и о себе рассказывает. — Родом из Барановичей, председатель совета студенческого самоуправления, спортсмен и артист.

В школе Женя начал заниматься хип-хопом, в колледже — народными танцами — теперь он универсальный танцор.

— Значит, вальс для вас не проблема?

— Конечно! — улыбается молодой человек и вспоминает, как узнал, что едет на бал. — Позвонили из деканата, сказали: тебя приглашают. Я растерялся, спрашиваю: «Можно подумать?». На том конце удивились, отвечают: «Ну… хорошо».

Евгений быстренько набрал родителей. Они заулыбались: «Конечно, соглашайся».

— Придумали для президента вопрос на всякий случай?

— Еще думаю, — говорит молодой человек. — Но за приглашение, если вдруг будем беседовать, обязательно поблагодарю. По-моему, мы с ребятами в этом году впервые представляем Полесский университет на балу. Для меня это большая честь.

«Если прическа не получится, будет хвостик с кудряшками»

Карина Телющенко — 5-курсница Брестского государственного технического университета, и вопрос для президента у нее на всякий случай такой: «Сможем ли мы достигнуть средней зарплаты по стране в 500 долларов?».



Карина Телющенко. Фото: личный архив.

А пока до балла еще есть время, она аккуратно распаковывает вещи из чемодана и коротко рассказывает о себе: «Утром работаю, день учусь». А если чуть подробнее — на дневном Карина учится на экономиста, на вечернем — на переводчика, а до обеда умудряется стажироваться в небольшой брестской фирме.

— А спите вы когда?

— Главное, все правильно спланировать, — объясняет девушка. — В 8.00 мне на работу, в 11.30 — на первую учебу, в 18.00 — на вторую. С заданиями справляюсь до полуночи, что-то оставляю на выходные. В итоге на сон остается шесть часов.

Хороший тайм-менеджмент, говорит, у нее с детства. В четыре года родители отдали на народные танцы, пришлось совмещать отдых и занятия.

— А если честно, я хоть на вакансии и откликалась, не ожидала, что меня сейчас на работу пригласят, — рассказывает девушка. — Но раз предложили, согласилась. Все-таки для своего будущего стоит пожертвовать временем и наработать опыт.

Кроме того, девушка стипендиат специального фонда президента: отметили ее за научную и творческую деятельность. Да и средний балл у Карины выше 9,5.

О том, что едет на бал, узнала в прошлую пятницу. Новое платье, шутит, времени покупать не было, поэтому выбирали с мамой из того, что есть.

— Хорошо, платьев у меня много, — улыбается собеседница. — Определили — это должно быть что-то не короткое и плечи обязательно закрыты. Отлично подошло бархатно-зеленого цвета, которое в прошлом году покупала на свадьбу сестры.

— А с прической, что придумали?

— Взяли с девочками плойки, утюжки, фен, — планируем встать пораньше. — И сделать все красиво.

— А если не получится?

— Тогда будет хвостик с кудряшками. Главное ведь для бала хорошее настроение, а с этим у нас проблем нет.