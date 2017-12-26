Почти половина минских районных судей имеет стаж до трех лет

Почти половина судей районных судов в столице имеют стаж до трех лет. А средняя нагрузка судьи в районе — около 83 дел в месяц. Об этом рассказал агентству « Минск-Новости » председатель Мингорсуда.



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Председатель Минского городского суда Павел Коршунович рассказал, что практически половина судей районных судов столицы имеют стаж до трех лет.

— Но это хорошо подготовленные специалисты: кроме высшего юридического образования они успешно выдержали квалификационные экзамены, прошли стажировку. Есть и возрастной ценз — кандидат на должность судьи должен быть не моложе 25 лет. К слову, нагрузка на судей в районных судах — около 83 дел в месяц, — сказал он.