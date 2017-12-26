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Почти половина минских районных судей имеет стаж до трех лет

27.12.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Почти половина судей районных судов в столице имеют стаж до трех лет. А средняя нагрузка судьи в районе — около 83 дел в месяц. Об этом рассказал агентству «Минск-Новости» председатель Мингорсуда.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Председатель Минского городского суда Павел Коршунович рассказал, что практически половина судей районных судов столицы имеют стаж до трех лет.

— Но это хорошо подготовленные специалисты: кроме высшего юридического образования они успешно выдержали квалификационные экзамены, прошли стажировку. Есть и возрастной ценз — кандидат на должность судьи должен быть не моложе 25 лет. К слову, нагрузка на судей в районных судах — около 83 дел в месяц, — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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А средняя нагрузка судьи в районе - около 83 дел в месяц.

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