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Почти половина минских районных судей имеет стаж до трех лет
27.12.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Почти половина судей районных судов в столице имеют стаж до трех лет. А средняя нагрузка судьи в районе — около 83 дел в месяц. Об этом рассказал агентству «
Председатель Минского городского суда Павел Коршунович рассказал, что практически половина судей районных судов столицы имеют стаж до трех лет.
— Но это хорошо подготовленные специалисты: кроме высшего юридического образования они успешно выдержали квалификационные экзамены, прошли стажировку. Есть и возрастной ценз — кандидат на должность судьи должен быть не моложе 25 лет. К слову, нагрузка на судей в районных судах — около 83 дел в месяц, — сказал он.
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А средняя нагрузка судьи в районе - около 83 дел в месяц.
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