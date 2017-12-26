Как вы отмечали Новый год? TUT.BY собирает архивные снимки с новогодних застолий разных лет

Каким был новогодний стол вашей семьи в разные годы? Какие блюда готовили, за какими продуктами стояли в очередях? TUT.BY собирает архивные снимки, а также истории о них.



Скриншот: из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Мандарины, советское шампанское, селедка под шубой, оливье, ананасы — что из этих продуктов вы ставили на новогодний стол в советские годы? А каким был ваш праздничный стол, скажем, в 1995-м? Какая закуска была для вас символом наступления Нового года в двухтысячных?

TUT.BY уверен: домашние архивы фотографий хранят немало любопытных артефактов. Мы предлагаем пересмотреть их и прислать в редакцию фотографии новогодних застолий за разные годы.

Присылайте ваши снимки новогодних застолий с короткими историями о том, как это было. Ждем их 27 и 28 декабря по электронному адресу snezhana@tutby.com. Самые интересные снимки появятся на TUT.BY 31 декабря.