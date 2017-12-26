Травматолог Сергей и его жена, медсестра Инна, которых два месяца не выпускали из Ливии, смогли вылететь из страны. Сегодня они должны вернуться в Беларусь.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Теперь уже есть надежда, что вот-вот ситуация разрешится, и мы окажемся на родине, — рассказывала TUT.BY во вторник вечером Инна. — Больше месяца мы ходили по кругу, конфликт не решался, а сразу после статьи на вашем портале с нами связались российские дипломаты и предложили свою помощь.

11 декабря родные белорусских медиков обратились в редакцию и рассказали: травматолога Сергея и медсестру Инну не выпускают из Ливии. Пара уехала туда работать 7 лет назад по приглашению Муаммара Каддафи, устроилась работать в государственный госпиталь. Разница в зарплате оказалось существенной — медсестре сразу предложили тысячу долларов, ее мужу 2−3 тысячи. А год назад они перешили работать в частную клинику.

— Мужа пытались уговорить заключить контракт на 5 лет, однако с учетом тяжелой ситуации в стране он отказался. В итоге договорились — работаем до 25 октября 2017 года, пока не закончится трудовая виза, и уезжаем в Беларусь, — рассказывала Инна. — - В воюющей стране травматолог на вес золота. Но мы были настроены категорично и даже купили билеты на самолет, 5 ноября с мужем должны были покинуть Ливию. И началось. На нас стали вызывать полицию, угрожать тюрьмой, приходили какие-то люди в военной форме и требовали подписать документы на арабском языке.

Супруги обратились за помощью в полицию, но там у них забрали паспорта.

— Когда вы написали нашу историю, с нами связались дипломаты из посольства России в Тунисе и предложили помощь, — рассказывает Инна. — Так как документов на руках нет, за нами приехал человек и провез через все блокпосты в Триполи. Заселил в одну из лучших гостиниц и ни на минуту не оставляли одних, мало ли что. Мне паспорт вернули, а вот мужу дали разрешение на выезд, по которому он сможет вернуться на родину. Мы уже летим домой!

Во вторник Инна и Сергей вылетели из Триполи в Турцию, а в среду утром — в Москву.

— Ждем, что в течение дня они вернутся на родину, — говорят родственники супружеской пары.