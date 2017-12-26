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В Гродно в Рождество взломали шесть аккаунтов "ВКонтакте". Люди лишились немалых денег
27.12.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно в Рождество произошел всплеск взломов страниц Вконтакте. Пострадали шесть человек. Злоумышленники от имени владельцев аккаунтов писали знакомым сообщения с просьбой сообщить реквизиты банковских карточек для перевода денег,
Пользователи сообщали необходимые данные злоумышленникам. За три дня мошенники сняли в общей сложности 800 рублей с разных карточек.
Сейчас по этим фактам возбуждаются уголовные дела за хищение путем использования компьютерной техники и несанкционированный доступ к компьютерной информации.
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Злоумышленники от имени владельцев аккаунтов писали знакомым сообщения с просьбой сообщить реквизиты банковских карточек для перевода денег.
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