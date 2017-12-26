﻿ В Гродно в Рождество взломали шесть аккаунтов "ВКонтакте". Люди лишились немалых денег. 21.by
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В Гродно в Рождество взломали шесть аккаунтов "ВКонтакте". Люди лишились немалых денег

27.12.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно в Рождество произошел всплеск взломов страниц Вконтакте. Пострадали шесть человек. Злоумышленники от имени владельцев аккаунтов писали знакомым сообщения с просьбой сообщить реквизиты банковских карточек для перевода денег, сообщает милиция региона.


Пользователи сообщали необходимые данные злоумышленникам. За три дня мошенники сняли в общей сложности 800 рублей с разных карточек.

Сейчас по этим фактам возбуждаются уголовные дела за хищение путем использования компьютерной техники и несанкционированный доступ к компьютерной информации.
Правоохранители говорят, что взламывались страницы преимущественно женщин, которые находятся в декрете.

Милиционеры советуют: чтобы защититься от такого вида мошенничества, надо уточнить, действительно ли вам пишет владелец страницы. Например, позвонить знакомому, который просит реквизиты карточки, либо в сообщении задать личный вопрос, ответ на который точно позволит идентифицировать человека.

 
Теги: Гродно
 
 
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Злоумышленники от имени владельцев аккаунтов писали знакомым сообщения с просьбой сообщить реквизиты банковских карточек для перевода денег.

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