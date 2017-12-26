Фотофакт: новые эскалаторы запустили на ж/д-вокзале в Минске

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Новые эскалаторы запустили на центральном железнодорожном вокзале в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Всего на вокзале станции "Минск-Пассажирский" было запущено шесть новых эскалаторов, это было приурочено к 155-летию Белорусской железной дороги, которое отмечается 27 декабря.



© Sputnik/ Роман Шантар, Александр Шурмелев, Сергей Пушкин Видеофакт: президентский оркестр устроил концерт на вокзале в Минске

"Мы всегда ставили в качестве приоритета комфорт и безопасность пассажиров, и введение в эксплуатацию шести новых эскалаторов — только часть планов", — рассказал начальник станции Минск-пассажирский Виктор Низохин.

Новые эскалаторы останавливаются через минуту после того, как с них сходят пассажиры. Это позволяет экономить электротроэнергию, рассказали сотрудники станции.

Установку эскалаторов проводили в сложных условиях — вокзал не останавливал свою работу. По словам сотрудников, пассажиры с пониманием относились к неудобствам.

В честь юбилея БЖД сегодня в нескольких городах Беларуси на вокзалах пассажиров железной дороги ждут концерты.