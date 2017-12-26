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Фотофакт: новые эскалаторы запустили на ж/д-вокзале в Минске
27.12.2017 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Новые эскалаторы запустили на центральном железнодорожном вокзале в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Всего на вокзале станции "Минск-Пассажирский" было запущено шесть новых эскалаторов, это было приурочено к 155-летию Белорусской железной дороги, которое отмечается 27 декабря.
© Sputnik/ Роман Шантар, Александр Шурмелев, Сергей Пушкин
"Мы всегда ставили в качестве приоритета комфорт и безопасность пассажиров, и введение в эксплуатацию шести новых эскалаторов — только часть планов", — рассказал начальник станции Минск-пассажирский Виктор Низохин.
Новые эскалаторы останавливаются через минуту после того, как с них сходят пассажиры. Это позволяет экономить электротроэнергию, рассказали сотрудники станции.
Установку эскалаторов проводили в сложных условиях — вокзал не останавливал свою работу. По словам сотрудников, пассажиры с пониманием относились к неудобствам.
В честь юбилея БЖД сегодня в нескольких городах Беларуси на вокзалах пассажиров железной дороги ждут концерты.
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Запуск эскалаторов был приурочен ко дню 155-летия Белорусской железной дороги.
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