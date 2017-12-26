Девятиклассница Алина для первоклашек Ромы и Даши — репетитор, няня, старшая подруга. В свободное от учебы время девушка работает в альтернативной группе продленного дня, которую создали в СШ № 1 города Сенно. Ее должность называется «сестра на час». Старшеклассница получает за это деньги. Пусть они и небольшие, но Алина гордится — заработала сама!



Девятиклассница СШ № 1 Сенно Алина Бинтяй со своими маленькими воспитанниками.

Рома Бинтяй и Даша Кекиш — первоклассники. Сегодня первый урок у них начинается в 9 часов утра, но в школу они пришли на час раньше. Чем заняться? Нет, бегать по коридору, словно какая-то глупая малышня, они не будут. Рома и Даша — люди серьезные. Они идут в класс, садятся за столы с яркими книжками и фломастерами и ждут «сестру на час».

Алина заходит в класс — и начинается занятие: ребята выполняют задания на развитие внимания и моторики, смеются и шутят. «Сестра» учит их в классе, ходит на прогулки, играет в подвижные игры, проводит физкультминутки.

— Мы писали. Мы писали. Наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем и опять писать начнем, — с улыбкой повторяют ребята за Алиной и ритмично сжимают и разжимают кулачки.



Физкультминутка

Проект «Услуга брат/сестра на час» в школе реализуют недавно, с октября 2017 года. Поэтому некоторые моменты еще отшлифовывают.

— В нашей школе действует проект «Равный обучает равного»: старшеклассники проводят для младшеклассников занятия по правилам безопасной жизнедеятельности, ЗОЖ. И мы решили пойти дальше — предложили ученикам старших классов стать для малышей на время братом или сестрой, помогать им делать уроки и с пользой проводить досуг, — говорит руководитель проекта, учитель географии и биологии СШ № 1 Сенно Светлана Авраменко.

Вначале изучили, насколько будет востребована эта платная услуга: Сенно — небольшой райцентр, и зарплаты у многих родителей невысокие.

— Пока откликнулись родители двух первоклассников — Ромы и Даши. Но в перспективе, думаю, присоединятся и другие семьи. Мы видим интерес к проекту, ведь не у всех есть старшие дети, которые могут присмотреть за маленькими братиками и сестричками, пока папы и мамы на работе.

«Сестра или брат на час» занимаются с детьми в разное время дня — тогда, когда конкретным малышам нужен присмотр. Это может быть час с 8.00 до 9.00 — таким образом в школе решили проблему, чем занять детей перед уроками. Но чаще всего старший «родственник» занимает детей после обеда, а иногда и в субботу.

Родители платят за количеству проведенных с детьми часов по факту: один час стоит 4 рубля 5 копеек. Зарплату старшеклассникам они переводят на спецсчет школы. В месяц «сестры и брат на час» зарабатывают около 14−15 рублей. Треть этой суммы тратят на канцтовары и раздаточные материалы — этими карандашами, бумагой, красками и другими принадлежностями потом пользуются на занятиях.

По наблюдению Светланы Леонидовны, малышам нравится, что с ними занимается старшеклассник, а не учитель. А Роме на таких занятиях вообще здорово: Алина — его родная сестра.

— Рома, а ты и дома так же старательно делаешь все, о чем тебя просит сестричка? — спрашиваем у мальчика.

— Неа, — честно признается тот.



Рома Бинтяй



Даша Кекиш

«Сестрой на час», кроме Алины, подрабатывают еще три ее одноклассницы: Анастасия Боровик, Дарья Василевская и Анна Садовченко. А ученик этого же, 9 «А» класса, Кирилл Михалап — «брат на час». Они ходят к детям по очереди, чтобы один и тот же воспитатель им не наскучил.

Чтобы стать старшим «родственником» для малышей, нужно хорошо учиться — не ниже, чем на 8 баллов по всем предметам. Старшеклассники также прошли тестирование психолога: смогут ли работать с детьми.

Алина Бинтяй планы для занятий с младшеклассниками составляет сама. Если нужна помощь, обращается к координатору проекта Светлане Авраменко, которая по совместительству и ее классный руководитель.

— Основной плюс в том, что занятия индивидуальные, это практически репетиторство, — считает Алина. — Но больше всего малышам нравится, что воспитатель у них — такой же ребенок, как они, разве что немного постарше. Получается, что мы учим детей и учимся у них сами.

— Ты, наверное, мечтаешь стать учительницей? У тебя отлично получается!

— Нет, я хочу стать бизнес-леди! — уверенно отвечает девушка. — А пока изучаю литературу, в которой известные бизнесмены делятся своим опытом ведения собственного дела.





Проект сенненской СШ № 1 отметили в Министерстве экономики Беларуси. В ноябре Алину Бинтяй пригласили на торжество в Минск — во Дворце Республики награждали победителей конкурсов «Предприниматель года» и школьных бизнес-идей . «Услуга брат/сестра на час» конкурировала с более чем 80 проектами, в итоге попала в десятку лучших ученических стартапов и получила спецприз.