Ненужный Норман. Собака, подаренная на телеконкурсе слепому мальчику из Слуцка, оказалась на цепи

В декабре 2016 года спонсоры телеконкурса ОНТ «Талент краіны» подарили незрячему мальчику из Слуцка щенка породы ретривер. Сергей Яцук получил собаку за пронзительное исполнение песни о своей мечте — иметь щенка. Но уже весной ретривер оказался на цепи во дворе недостроенного дома в деревне Прощицы. Почему пес не может жить в квартире семьи, которая о нем мечтала?

История подарка

Щенок появился в семье Яцук год назад. Пса предоставила заводчица Светлана Радченко. «Мы около месяца обсуждали с организаторами конкурса, мамой Сережи, какую породу подарить семье, — рассказала заводчица. — Они не хотели маленькую собаку, а попросили лабрадора. Но мы переубедили их, потому что лабрадоры очень активные, их сложнее воспитывать. Семья согласилась на ретривера. Норман (так хозяева назвали щенка) — собака с отличной родословной, от кобеля из Швеции. Щенком он стоил 500 долларов».





О сегодняшнем бедственном положении породистой собаки сообщила жительница деревни Прощицы: «Пес сидит на цепи возле строящегося дома. Уже заморозки, снег. Пропадет собака, жалко смот­реть».

Из квартиры — на цепь

Деревня Прощицы находится в десяти километрах от Слуцка. Там живут около 300 человек. Участок семьи Яцук на улице Колхозной показали местные жители: недостроенный кирпичный дом, забора нет. Рядом с домом кирпичная баня.

Деревянная будка за домом, возле строящейся бани. Рядом валяется треснутое ведро из-под краски. Возможно, из него пес ест. К будке прикручена металлическая цепь около двух метров длиной с тканевым ошейником. На момент приезда журналистов собаки возле будки не было.

На стук в дверь никто не вышел. Видимо, хозяев дома не было. По словам соседки из дома напротив, собака живет тут с весны 2017 года.

«Хозяева приезжают несколько раз в неделю, привозят еду, летом бывали чаще. Ну и соседи иногда подкармливают пса», — рассказала женщина.

Другая соседка Яцуков обеспокоена, что собака большую часть времени сидит одна на цепи и не получает двухразового питания и прогулок, как положено собаке ее породы.

«Нам Нормана очень жалко — добрый, ласковый пес. Раньше его закрывали в строящейся бане, он сделал подкоп (там пол земляной) и прибежал к нам на участок. Он не заслуживает такой участи», — говорят соседи.

Как оказалось, накануне приезда журналистов собака сорвалась с цепи и убежала. Хозяйка заявила о пропаже в милицию. Нормана поймали на следующий день. Он бегал по деревне.



Накануне Норман сорвался с цепи и убежал. С пропажей разбиралась милиция.



Глава семьи Яцуков с собакой после возвращения Нормана

«Для ребенка разлука с собакой будет стрессом»

Елена Яцук, хозяйка Нормана, считает такие условия содержания нормальными для собаки: «А куда мне деваться? Дома я ее держать не могу. Нормальные условия. Это ж собака. Тут два месяца этой зимы, она потерпит. Крыша, окна есть, будет жить в бане».





Елена рассказала, что Норман попал к ним необученным щенком, заниматься с ним не было возможности. К тому же все члены семьи начали кашлять, поэтому собаку отвезли в деревню. «Я тоже ее любила, пока не пошла на всех аллергия», — говорит женщина.

На вопрос, почему она не хочет найти Норману другого хозяина, который обеспечил бы псу соответствующий уход, Елена ответила, что сын привык к Норману и для ребенка разлука с собакой будет стрессом. По ее словам, сын с удовольствием ездит с ними в деревню, чтобы покормить и поиграть с Норманом.

«От сидения на цепи у этой породы нарушается психика»

Заводчица Светлана Радченко говорит, что предлагала семье помощь в подготовке собаки, но Елена отказалась. И сейчас она готова помочь Елене найти новых хозяев., если у семьи нет условий и возможностей для содержания породистой собаки.

«Содержать ретриверов можно дома или в вольере, но только не на цепи. От сидения на цепи у этой породы нарушается психика. Ему необходимы прогулки и движение. В морозную погоду ретривер должен содержаться в более теплом помещении», — поясняет Светлана.

«Золотистые ретриверы уникальны, — рассказала Татьяна Пилипенко, эксперт-кинолог респуб­ликанской категории, заводчик питомника золотистых ретриверов «Золотой охотник».

Они ориентированы на человека, на выполнение его команд, о них часто говорят: «Собака с золотым характером». Они не переносят одиночества и совершенно не подходят для содержания на приусадебном участке в качестве сторожа. Хозяева должны это понимать.

Если ретривера держать на цепи или постоянно в замкнутом пространстве, то это губительно для его психики. Эта собака не может без общения. А если ретривер мало двигается, то неизбежно возникают заболевания сердца и суставов.