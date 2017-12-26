Заказное убийстве на Алибегова: убили двоих и забрали конфеты

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Обвиняемые в совершении трех убийств и приговоренные к пожизненному заключению Вячеслав Сухарко и Александр Жильников на очной ставке уверяли следователей, что не совершали преступлений и указывали друг на друга.



© Sputnik / Анна Нефедова Возобновился суд по делу о заказном убийстве на улице Алибегова

В Мингорсуде возобновилось судебное следствие по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова и убийству мужчины в Колодищах.

В суде был оглашен протокол очной ставки между обвиняемыми Вячеславом Сухарко и Александром Жильниковым, которые были приговорены к пожизненному заключению, была продемонстрирована также видеозапись очной ставки.

Очная ставка

Как следует из протокола очной ставки, каждый из обвиняемых убеждал следствие, что не он совершил убийство молодой пары, что это сдал его подельник. Кроме этого, Жильников заявил, что его молодой подельник Сухарко собирался убить заказчицу преступления Алину Шульганову, чтобы не было свидетелей.

"Он говорил, что завалит заказчицу, чтобы не было свидетеля. "Пришли к Алине домой, сообщили, что переборщили, завалили двоих и ей придется больше заплатить. Алина заплакала, но потом успокоилась", — рассказал на очной ставке Жильников.

На что Сухарко заявил, что Жильников дает лживые показания, и выставляет себя перед следствием "белым ангелом".



© Sputnik/ Анна Нефедова Дело о двойном заказном убийстве из ревности поступило в Мингорсуд

Рассказывая на очной ставке о том, как произошло убийство молодой пары на улице Алибегова, Сухарко заявил, что множественные ножевые удары мужчине и женщине наносил Жильников, тот же в свою очередь сказал, что зашел в квартиру, когда Сухарко уже наносил ножевые удары мужчине.

Ножевые ранения и конфеты

Вместе с тем оба обвиняемых дают практически одинаковые показания о том, что мужчине нанесено несколько десятков ножевых ударов и не менее 15 ножевых ударов — женщине. Обвиняемые на очной ставке сообщили, что после того, как пара молодых людей была убита, они, кроме денег взяли из квартиры конфеты, сели на такси и поехали к заказчице преступления за деньгами.

"Сухарко взял конфеты и сказал, что они пригодятся, потому что через несколько дней у его девушки будет день рождения", — заявил Жильников.

Сегодня в суде он подтвердил свои показания во время очной ставки, в том числе и о том, что это он познакомил Сухарко со своей соседкой Шульгановой, которая искала человека, который был мог "проучить" более удачливую соперницу. По словам обвиняемого, она ему пожаловалась, что у ее парня появилась новая любовница из Брестской области "и нужно сделать так, что она уехала из Минска".

Планировали только "побить девочку"

Сегодня в зале суда обвиняемый Сухарко не присутствует, он несколько месяцев находился на стационарной психолого-психиатрической экспертизе.

На очной ставке он заявил, что получив деньги от заказчицы Шуганововой, шли в квартиру на Алибегова, что бы "побить девочку".



© Sputnik / Анна Нефедова Дело о заказном убийстве: прокурор просит расстрелять двух обвиняемых

Отвечая на вопрос о том, почему начали наносить удары ножом, Сухарко ответил, что подозревает что "у Жильникова, наверное, были отношения с Алиной".

При этом Жильников заявил, что "все перевернуто с ног на голову", что никаких отношений у него не было, даже не знал, как ее зовут, и что он чаще общался с ее матерью, чем с ней.

"Она не сильно красивая девушка, думал, что у нее есть проблема с парнями. Зашел к ней попить пива и она рассказала, что у ее парня появилась другая и она хочет ее проучить", — заявил Жильников на очной ставке.

Резонансное убийство молодой пары произошло 20 декабря 2015 года . Тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире многоэтажки по улице Алибегова. Милиция задержала двоих подозреваемых в убийстве, в ходе следствия выяснилось, что молодых людей наняла бывшая подруга убитого, воспитательница детского сада и активистка БРСМ Алина Шульганова.

Первый приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года . Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Жильников и 23-летний Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка Шульганова – к 12 годам.

Приговор был опротестован прокурором, который посчитал его слишком мягким, Верховный суд отменил его и направил уголовное дело в Мингорсуд на новое рассмотрение новым составом.