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Витебский предприниматель за торговлю пиротехникой на дому оштрафован почти на 500 рублей

27.12.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Экономический суд области почти на 500 рублей оштрафовал индивидуального предпринимателя из Витебска за незаконную торговлю пиротехникой на дому, сообщили в пресс-службе суда.

В ноябре 2017 года предприниматель продал в своей квартире почти 3,2 тысячи единиц пиротехнических изделий на сумму около 350 рублей. При этом мужчина не смог подтвердить легальность приобретения товара. Кроме того, налоговые инспекторы установили, что с октября 2014 года ИП находится в процессе закрытия своего дела.

За нарушение правил торговли и незаконную предпринимательскую деятельность мужчина получил штраф — в размере 21 базовой величины (483 рубля). Хранившуюся дома пиротехнику у него конфисковали.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 
Теги: Витебск
 
 
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Предприниматель продал в своей квартире почти 3,2 тысячи единиц пиротехники на сумму около 350 рублей.

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