Витебский предприниматель за торговлю пиротехникой на дому оштрафован почти на 500 рублей

Экономический суд области почти на 500 рублей оштрафовал индивидуального предпринимателя из Витебска за незаконную торговлю пиротехникой на дому, сообщили в пресс-службе суда.

В ноябре 2017 года предприниматель продал в своей квартире почти 3,2 тысячи единиц пиротехнических изделий на сумму около 350 рублей. При этом мужчина не смог подтвердить легальность приобретения товара. Кроме того, налоговые инспекторы установили, что с октября 2014 года ИП находится в процессе закрытия своего дела.

За нарушение правил торговли и незаконную предпринимательскую деятельность мужчина получил штраф — в размере 21 базовой величины (483 рубля). Хранившуюся дома пиротехнику у него конфисковали.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.