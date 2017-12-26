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Двое белорусских врачей освобождены из плена в Ливии
27.12.2017 12:00 — Новости Общества | БелТА
27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Двое белорусских врачей освобождены из плена в Ливии. Информацию об этом подтвердили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.
По предварительной информации, содействие в освобождении белорусских граждан оказали МИД России и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ожидается, что в ближайшее время освобожденные граждане прилетят в Москву. В аэропорту их будут встречать белорусские дипломаты.
В дальнейшем посольство окажет необходимое содействие в возвращении белорусских граждан на родину.
По информации российской стороны, белорусские граждане работали в Ливии по контракту с 2010 года. В октябре 2017-го они были задержаны вооруженными людьми. Сообщается также, что вместе с белорусами была освобождена группа российских граждан.-0-
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