﻿ В следующем году в Ольшанке построят новый детский сад и самую большую школу в Гродно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В следующем году в Ольшанке построят новый детский сад и самую большую школу в Гродно

27.12.2017 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Детский сад на 230 мест появится в микрорайоне Ольшанка уже в следующем году. Его возводит по типовому проекту ОАО «Гродножилстрой». При устойчивом финансировании он будет введен в эксплуатацию в начале лета, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Также разработан проект самой большой школы в Гродно, которая будет больше аналогичных учебных учреждений на 11 классов. Такая школа уже построена в Могилеве.

В Гродно ее будет возводить ОАО «Гроднопромстрой», с которым УКС Гродно подписал договор на начало работ с января 2018 года. Кстати, детский сад и школа будут находиться рядом.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детский сад обещают ввести в эксплуатацию уже летом, а школу - чуть позже.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебский предприниматель за торговлю пиротехникой на дому оштрафован почти на 500 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика