В следующем году в Ольшанке построят новый детский сад и самую большую школу в Гродно

Детский сад на 230 мест появится в микрорайоне Ольшанка уже в следующем году. Его возводит по типовому проекту ОАО «Гродножилстрой». При устойчивом финансировании он будет введен в эксплуатацию в начале лета, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Также разработан проект самой большой школы в Гродно, которая будет больше аналогичных учебных учреждений на 11 классов. Такая школа уже построена в Могилеве.

В Гродно ее будет возводить ОАО «Гроднопромстрой», с которым УКС Гродно подписал договор на начало работ с января 2018 года. Кстати, детский сад и школа будут находиться рядом.