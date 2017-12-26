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В следующем году в Ольшанке построят новый детский сад и самую большую школу в Гродно
27.12.2017 14:34 — Новости Общества | Tut.by
Детский сад на 230 мест появится в микрорайоне Ольшанка уже в следующем году. Его возводит по типовому проекту ОАО «Гродножилстрой». При устойчивом финансировании он будет введен в эксплуатацию в начале лета,
Также разработан проект самой большой школы в Гродно, которая будет больше аналогичных учебных учреждений на 11 классов. Такая школа уже построена в Могилеве.
В Гродно ее будет возводить ОАО «Гроднопромстрой», с которым УКС Гродно подписал договор на начало работ с января 2018 года. Кстати, детский сад и школа будут находиться рядом.
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Детский сад обещают ввести в эксплуатацию уже летом, а школу - чуть позже.
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